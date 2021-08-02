ВИДЕО | Шалость не удалась: за неудачную шутку пранкер сел в тюрьму

“Моему подзащитному Джаборову дали два года и четыре месяца колонии. Остальные соучастники получили условные сроки”, — сказал адвокат. В суде ТАСС уточнили, что подельникам Джаборова, Станиславу Мелехову и Артуру Исаченко, назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

При этом Шахманов сообщил, что Джаборов признал вину, его могут освободить через три недели с учетом времени, проведенного в СИЗО.

“Джаборов полностью признал вину и с учетом времени, проведенного в СИЗО, будет отпущен на свободу через три недели. Это произойдет, если прокуратура и администрация метро не обжалуют приговор. Что касается нас, то мы не будем этого делать”, — сказал он.

В ходе прений сторон прокурор просил назначить Джаборову наказание в виде четырех лет лишения свободы, Исаченко и Мелехову — в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Суд установил, что 2 февраля 2020 года Джаборов, находясь в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро “Полежаевская” до станции “Улица 1905 года” Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, подал Исаченко сигнал к началу действий в виде кивка головой. Исаченко по указанному сигналу стал изображать болеющего вирусным заболеванием (кашлять, имитировать удушье и плохое самочувствие), упал на пол вагона и имитировал судороги и конвульсии. Джаборов подбежал к Исаченко и стал имитировать проверку состояния его здоровья путем создания видимости измерения пульса, после чего закричал: “Коронавирус”. После этого Джаборов и Мелехов стали искусственно создавать панику среди пассажиров, призывая всех в срочном порядке покинуть вагон.

Пассажиры восприняли происходящее всерьез и после неоднократных призывов Джаборова и Мелехова покинуть вагон в спешном порядке стали направляться к выходу.

Джаборов работал в Москве барменом и кассиром, снимал ролики для YouTube под псевдонимом Kara Prank. На видео он якобы случайно ронял деньги в торговом центре, наблюдая за реакцией прохожих, загадывал посетителям ТЦ загадки, расспрашивал горожан о том, как они относятся к таджикам и мусульманам.