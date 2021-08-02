Умерла 4-летняя дочь рэпера Fetty Wap

Мать подтвердила смерть 4-летней Лорен в Instagram. “Моя удивительная, красивая, смешная, яркая, любящая, талантливая, умная и упрямая принцесса, Водолей-русалка. Если вы увидели этот пост, оставьте комментарий или скажите про себя: “Я люблю тебя, Лорен”. Говорят, души чувствуют нашу любовь”, — написала женщина.