Шоубиз
02.08.2021, 14:49

Умерла 4-летняя дочь рэпера Fetty Wap

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2019 MTV VMAs Awards Arrivals
2019 MTV VMAs Awards Arrivals
Foto: DC/MPI/Capital Pictures
Дочь американского рэпера Fetty Wap (настоящее имя Вилли Максвелл II) умерла в возрасте четырех лет, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на ET Canada.

Мать подтвердила смерть 4-летней Лорен в Instagram. “Моя удивительная, красивая, смешная, яркая, любящая, талантливая, умная и упрямая принцесса, Водолей-русалка. Если вы увидели этот пост, оставьте комментарий или скажите про себя: “Я люблю тебя, Лорен”. Говорят, души чувствуют нашу любовь”, — написала женщина.

Причины и дата смерти пока не называются.

Лорен — пятый ребенок 30-летнего рэпера, у которого семь детей от разных женщин.

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