Имена, которыми лучше не называть мальчиков и девочек(2)
Роман
Обладатели этого имени, увы, не отличаются усидчивостью. Рассеянность Романов мешает им учиться, как в школе, так и в университете. Даже в бытовых вопросах эти мужчины могут быть невнимательными. Так, Роман совершенно спокойно может забыть выключить дома утюг или плиту.
Вадим
К сожалению, Вадимы могут оказаться склонны к алкоголизму, игромании и другим зависимостям. Обладатели этого имени могут с легкостью спустить все свои деньги на пагубную привычку. При этом такие мужчины тяжело поддаются контролю. От их пристрастий больше всего страдают семьи. Мужчина с именем Вадим может тысячу раз клясться своим близким, что завязал с игрой в карты, продолжая спускать семейный бюджет в покер.
Адам
Любвеобильные Адамы страдают от своего увлечения женщинами. Обладатели этого имени — страстные натуры, которые, увы, не созданы для семейной жизни. Им тяжело фокусировать внимание на одной даме, когда вокруг много красоток. Даже если Адам все же найдет свою Еву, ему будет тяжело удержаться от измены. Ведь, как известно: запретный плод — сладок.
Юлиан
На своем жизненном пути, обладатели этого имени, постоянно встречаются трудностями. Иногда на их долю падают настолько тяжелые испытания, что Юлианам кажется, что они не способны с ними справятся. Хотя, обладатели этого красивого имени любят опускать руки, они всегда находят в себе силы преодолеть все препятствия на жизненном пути.
Анатолий
Обладатели этого имени склоны к злоупотреблению спиртными напитками. Мальчик, названный Анатолием, уже с раннего возраста, начнет проявлять интерес к горячительному. Родителям ребенка стоит с ранних лет дать своему чаду правильное воспитание. Иначе это чревато тем, что уже во взрослом возрасте Анатолию будет тяжело совмещать карьеру, семейную жизнь и увлечение пагубной привычной.
Не лучше и девочкам. Вот 7 имен, к которым стоит отнестись с осторожностью.
Александра
Все обладательницы мужских имен, в том числе и Александры, вынуждены проявлять черты, характерные для противоположного пола. Нередко на хрупкие плечи этих девушек ложится множество обязанностей. Они вынуждены много работать, чтобы содержать семьи, и при этом справляться с домашними делами. Зачастую, это приводит к тому, что Александры становятся одинокими, либо выбирают неподходящих спутников жизни.
Людмила
Имя, которыми нередко называли героинь литературных произведений, может принести несчастье его обладательницам. Так уж вышло, что Людмилы, живущие на страницах книг, нередко были в разлуке с любимыми или теряли близких людей.
Тамара
Девочки, названные этим именем, вырастают собственницами и ревнивицами. Недоверие Тамары ко второй половинке нередко доводит до расставания. Трудный характер этих девушек может привести к тому, что они всегда будут одиноки и не смогут обрести своего семейного счастья.
Вера
Судьба у обладательниц этого имени не столько тяжелая, сколько тернистая. На жизненном пути Веры встречается немало трудностей. Тем не менее названные этим именем зачастую добиваются своих целей, будь то карьера или семья. Проходя через жизненные препятствия, они становятся только сильнее.
Надежда
Имя Надежда, как и Вера, дарит своим обладательницам непростую судьбу. Девушки, названные этим именем, всегда пытаются оправдать ожидания окружающих. В погоне за чужим одобрением, Надежда может потерять себя. Называя дочь этим именем, родителям стоит правильно воспитать своего ребенка. Важно, чтобы Надежда умела балансировать между своими желаниями и требованиями других.
Инна
Девушки, названные этим именем, обладают тяжелым характером. Их манера общения нередко задевает окружающих. Очень часто Инны становятся инициаторами ссор и конфликтов. Иногда их словесные перепалки доходят до того, что они портят отношения с дорогими им людьми. Воспитывая обладательницу этого имени, главное не избаловать ее. При этом нужно помнить, что ребенок должен расти в любви.
Эльвира
Эльвиры — рекордсмены по числу конфликтов с окружающими. Обладательницы этого имени часто ссорятся с близкими людьми и расстаются с возлюбленными. Из-за своего скверного характера они долго не могут проработать на одном месте. Постоянные конфликты с коллегами заставляют их увольняться снова и снова.