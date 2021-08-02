Эстонские знатоки выиграли бронзу международного турнира в Литве

Игра проходила по правилам спортивного “Что? Где? Когда?”. Вопросы задавались для всех играющих команд, которые через минуту сдавали свои ответы в письменном виде. Всего за два дня было задано 120 вопросов. Победу одержала рижская команда Виолетты Слесаренко-Крайновой, в последнем туре опередившая соперников из Донецка. Бронза у действующих чемпионов Эстонии — команды Артемия Беляева.