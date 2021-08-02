02.08.2021, 16:08
Эстонские знатоки выиграли бронзу международного турнира в Литве(1)
Фото: официальная страница фестиваля в фэйсбуке
Команда Артемия Беляева заняла третье место на международном фестивале Memel Cup, который прошел 31 июля — 1 августа в Клайпеде (Литва).
Игра проходила по правилам спортивного “Что? Где? Когда?”. Вопросы задавались для всех играющих команд, которые через минуту сдавали свои ответы в письменном виде. Всего за два дня было задано 120 вопросов. Победу одержала рижская команда Виолетты Слесаренко-Крайновой, в последнем туре опередившая соперников из Донецка. Бронза у действующих чемпионов Эстонии — команды Артемия Беляева.
В турнире принимали участие знатоки из Эстонии, Литвы, Латвии, Германии, Финляндии, Украины и США.
Осенью команда Артемия Беляева примет участие в новом сезоне телеклуба “Что? Где? Когда?” на телеканале ETV+.