Разное
02.08.2021, 16:08

Эстонские знатоки выиграли бронзу международного турнира в Литве

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Команда Артемия Беляева
Команда Артемия Беляева
Фото: официальная страница фестиваля в фэйсбуке
Команда Артемия Беляева заняла третье место на международном фестивале Memel Cup, который прошел 31 июля — 1 августа в Клайпеде (Литва).

Игра проходила по правилам спортивного “Что? Где? Когда?”. Вопросы задавались для всех играющих команд, которые через минуту сдавали свои ответы в письменном виде. Всего за два дня было задано 120 вопросов. Победу одержала рижская команда Виолетты Слесаренко-Крайновой, в последнем туре опередившая соперников из Донецка. Бронза у действующих чемпионов Эстонии — команды Артемия Беляева.

В турнире принимали участие знатоки из Эстонии, Литвы, Латвии, Германии, Финляндии, Украины и США.

Осенью команда Артемия Беляева примет участие в новом сезоне телеклуба “Что? Где? Когда?” на телеканале ETV+.

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