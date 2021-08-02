Умер актер Анатолий Рудаков, сыгравший в фильмах “В поисках капитана Гранта”, “Не покидай” и “Окно в Париж”

“Неделю назад делала поздравительный пост… Поздравляла Толика с днем рождения! А он уже лежал с ковидом… Не справился… 24 июля ему исполнился 71. Царствие небесное”, — написала Тарасова.

Рудаков родился 24 июля 1950 года в деревне Большое Ситно Витебской области в Белоруссии. В 1975 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии и стал актером киностудии “Ленфильм”.

В числе фильмов и сериалов с его участием — “Государственная граница” (роль — Овсов), “Жизнь Клима Самгина” (дворник), “Шерлок Холмс” (инспектор Трейси), “По имени Барон” (Микола), “В поисках капитана Гранта” (Олбинет и Анри), “Окно в Париж” (завхоз), “Не покидай” (Удилак), “Я тебя никогда не забуду” (Андрей), “Ёлки 1914” (механик) и другие.