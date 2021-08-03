Танцора Нади Дорофеевой жестоко избил военный

Дорофеева не могла остаться в стороне и обратилась за помощью к поклонникам, попросив всех, кто был очевидцем произошедшего, предоставить информацию о нападавшем. В кратчайшие сроки преступника нашли. Им оказался сотрудник государственной охраны Украины.

“В социальной сети Facebook была распространена информация о факте избиения Евгения, танцовщика шоу-балета Dorofeeva, бывшим военнослужащим УГО Украины. Мы тщательно проверили эту информацию и сообщаем, что данное лицо является не бывшим, а действующим военнослужащим УГО Украины. По данному факту уже проводится расследование. На время разбирательств сотрудник отстранен от выполнения своих обязанностей”, — пояснили представители организации в социальных сетях.

Дорофеева и ее коллеги поблагодарили государственную охрану Украины за оперативную реакцию. Теперь Надежда настаивает, чтобы виновного наказали по всей строгости. “Женечка сейчас в коме. Завтра его будут выводить из этого состояния. Мы на связи с родителями, будем держать вас в курсе”, — поделилась артистка.

Известно, что у Евгения диагностировано кровоизлияние в мозг — ему пришлось делать трепанацию черепа. Поклонники надеются, что врачи смогут спасти артиста, но очевидно, что даже в случае выздоровления он еще не скоро сможет вернуться к работе.