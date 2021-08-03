Леонид Куравлев вынужден вызывать скорую из-за участившихся обмороков

Куравлев звонил по номеру 03 поздним вечером 31 июля. Приехавшие медики диагностировали у него гипотонию тяжелой степени. Однако от госпитализации артист отказался — вероятно, решил лечиться дома.

Леонид Куравлев сыграл больше сотни ролей в советском и российском кино. Наиболее известен он по картинам “Иван Васильевич меняет профессию”, “Не может быть!”, “Афоня”, “Самая обаятельная и привлекательная”. В последнее время актер ведет затворнический образ жизни.