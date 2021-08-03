“Море лечит”: участницы проекта магазина “ВкусВилл” про ЛГБТ-семью уехали из России

Судя по информации из соцсетей, ЛГБТ-семья сейчас находится в испанской Барселоне и чувствует себя в безопасности. “Огромное спасибо тем, кто нас поддержал, тем, кто рискнул проявиться и высказать нам поддержку, и тем, кто поддерживал в личку! Благодаря вам мы не сдались! Для нас всех это было тяжелое испытание, мы все в нелегком психологическом состоянии. Но море, солнце и доброта лечат! И мы остаемся с вами, готовы к общению. Мы в безопасности, мы отдыхаем. Можно не прятать наше счастье быть семьей!” — написала в Instagram глава семьи, Юма, сопроводив пост хэштегами #мынеошибка и #равенствосемей.

Одна из ее дочерей, Мила, рассказала о своем дне рождения. В качестве подарка она попросила у подписчиков помощи — в поиске работы и друзей в Барселоне. “Может быть, друзья ваших друзей или их друзья помогут нам начать новую жизнь в Барселоне”, — отметила она. Также девушка анонсировала выход на этой неделе фильма Карена Шаиняна про их семью.

Материал “Рецепты семейного счастья” о матриархальной российской семье был опубликован 30 июня в разделе “Школа потребителя” на сайте “ВкусВилл”. Героями публикации, призванной показать, насколько разнообразны клиенты сети продуктовых магазинов, были четыре женщины: Юма, психолог и ЛГБТ-активистка, а также ее дочери Мила и Алина и девушка Алины — Ксюша, с которой они собираются пожениться. Статья была снабжена пометкой “18+” — по требованию статьи Кодекса об административных правонарушениях о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Героини рассказали, что они веганки и активистки в области защиты прав человека. При этом у них разные профессии, в основном — в сфере образования. Статья с фотографиями девушек спровоцировала скандал в Интернете. Члены квир-семьи стали получать многочисленные угрозы.