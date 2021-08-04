ФОТО | Премьер-министр Финляндии Санна Марин выставила красивую фотографию по случаю первой годовщины свадьбы

Пара вместе уже 16 лет, у них есть трехлетняя дочь Эмма. Санна Марин и ее муж Маркус Райкконен, ранее известный как футболист, а ныне бизнесмен, познакомились в баре, когда им было по 18 лет, и они оба еще учились в школе.