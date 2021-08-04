04.08.2021, 15:01
ФОТО | Премьер-министр Финляндии Санна Марин выставила красивую фотографию по случаю первой годовщины свадьбы(8)
Foto: Andres Putting
Премьер-министр Финляндии Санна Марин и ее супруг Маркус Райкконен, сыгравшие свадьбу в прошлом году, 2 августа отпраздновали первую годовщину своего брака.
“С первой годовщиной свадьбы, дорогой!” — написала Санна Марин в заголовке своего поста.
Пара вместе уже 16 лет, у них есть трехлетняя дочь Эмма. Санна Марин и ее муж Маркус Райкконен, ранее известный как футболист, а ныне бизнесмен, познакомились в баре, когда им было по 18 лет, и они оба еще учились в школе.
На свадьбу были приглашены самые близкие Санне и Маркусу люди, поэтому присутствовало всего 40 человек. Свадебное платье премьер-министр выбирала два года, сообщает Kroonika.