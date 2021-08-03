03.08.2021, 14:30
ОПРОС | Михаил Кылварт или Март Хельме: Кто больше нравится жителям Ласнамяэ?(43)
Заместитель председателя Консервативной народной партии Эстонии Март Хельме на местных выборах в октябре 2021 года будет баллотироваться в Таллиннское горсобрание по избирательному округу Ласнамяэ. Мы решили узнать, как к этому относятся жители Ласнамяэ, которые долгое время поддерживали Михаила Кылварта. Смотрите видео!
Выяснилось, что большинство все-таки поддерживает политика Михаила Кылварта, а к Марту Хельме и к партии EKRE относятся настороженно. Впрочем, смотрите видео.
Недавно Март Хельме сказал, что основная цель EKRE на местных выборах — любой ценой отправить Центристскую партию в оппозицию. Этим он оказал услугу всем партиям, идущим на выборы в Таллинне, потому что сформулировал по сути главный вопрос выборов: станет Кылварт следующим мэром или нет(подробнее читайте ЗДЕСЬ).