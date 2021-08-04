Олимпийская чемпионка Катрина Лехис больше не может спокойно выходить на улицу: “Супруг сказал, что все смотрели”(3)
Сейчас на Катрину постоянно устремлены взгляды мимо проходящих людей, и если раньше люди восхищались ее ростом, то сейчас появилась еще одна причина восхищаться ей: “Я сама не обращаю внимания на взгляды людей, поскольку я очень высокая, и не так давно научилась с этим справляться, и это как раз принесло мне пользу. Совсем близко передо мной они не смотрят в глаза, но некоторые бросают взгляды. Я сама не замечала, но мой супруг сказал, что все смотрели”, пишет Kroonika с ссылкой на Sky.ee.
По словам Катрины Лехис в победу до сих пор очень трудно поверить, ведь о такой победе мечтали так давно.
Лехис, которая привезла из Токио две медали, не смогла их сравнить. “Я не собираюсь их сравнивать по какой-либо шкале. Обе медали чрезвычайно ценны для меня”, — сказала Лехис порталу Delfi Sport.
27 июля женская сборная Эстонии по фехтованию на шпагах (Катрина Лехис, Юлия Беляева, Эрика Кирпу и Ирина Эмбрих) в финале Олимпиады в Токио победила команду Кореи 36:32 и выиграла золото.