Шоубиз
04.08.2021, 10:30

Олимпийская чемпионка Катрина Лехис больше не может спокойно выходить на улицу: “Супруг сказал, что все смотрели”

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Katrina Lehis
Katrina Lehis
Foto: Tiit Blaat
Олимпийская чемпионка Катрина Лехис недавно посетила утреннюю программу Sky Plus, чтобы рассказать о том, как она справилась с напряжением, связанным с соревнованиями, и каковы ее планы на будущее.

Сейчас на Катрину постоянно устремлены взгляды мимо проходящих людей, и если раньше люди восхищались ее ростом, то сейчас появилась еще одна причина восхищаться ей: “Я сама не обращаю внимания на взгляды людей, поскольку я очень высокая, и не так давно научилась с этим справляться, и это как раз принесло мне пользу. Совсем близко передо мной они не смотрят в глаза, но некоторые бросают взгляды. Я сама не замечала, но мой супруг сказал, что все смотрели”, пишет Kroonika с ссылкой на Sky.ee.

По словам Катрины Лехис в победу до сих пор очень трудно поверить, ведь о такой победе мечтали так давно.

Лехис, которая привезла из Токио две медали, не смогла их сравнить. “Я не собираюсь их сравнивать по какой-либо шкале. Обе медали чрезвычайно ценны для меня”, — сказала Лехис порталу Delfi Sport.

27 июля женская сборная Эстонии по фехтованию на шпагах (Катрина Лехис, Юлия Беляева, Эрика Кирпу и Ирина Эмбрих) в финале Олимпиады в Токио победила команду Кореи 36:32 и выиграла золото.

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