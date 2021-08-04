Олимпийская чемпионка Катрина Лехис больше не может спокойно выходить на улицу: “Супруг сказал, что все смотрели”

Сейчас на Катрину постоянно устремлены взгляды мимо проходящих людей, и если раньше люди восхищались ее ростом, то сейчас появилась еще одна причина восхищаться ей: “Я сама не обращаю внимания на взгляды людей, поскольку я очень высокая, и не так давно научилась с этим справляться, и это как раз принесло мне пользу. Совсем близко передо мной они не смотрят в глаза, но некоторые бросают взгляды. Я сама не замечала, но мой супруг сказал, что все смотрели”, пишет Kroonika с ссылкой на Sky.ee.