МакSим отключили от аппарата ЭКМО: она дышит самостоятельно

Сообщается, что 38-летняя МакSим находится в сознании. Певица начала самостоятельно дышать через кислородную маску. Более того, артистка смотрит телевизор, когда у нее есть желание.

Звезда продолжает находиться в реанимации, но от ЭКМО ее отключили. К слову, врачи уже возят МакSим по больнице на кресле.

Несколько недель назад писали, что у исполнительницы хита “Знаешь ли ты” отказывает правое легкое. Как выяснилось, орган постепенно восстанавливается — жидкости из него откачивают все меньше. В целом динамика положительная, пневмония в стадии разрешения.