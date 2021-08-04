Звезда эстонского телевидения выставила сексуальное фото и поделилась, что скучает по ночным клубам

Своим снимком Хелена хотела показать, насколько она ценит время, когда можно было свободно веселиться и танцевать в ночных клубах. Однако последние полтора года серьезно затруднили ее обычный образ жизни, и ей пришлось искать множество альтернатив.

“Одна вещь, которой меня научил коронавирус, это то, что такие ночи нужно ценить еще больше!”, — написала она под фотографией, опубликованной в Инстаграме.

Хелена — одна из эстонских девушек, которые нашли свой путь в OnlyFans. В марте она рассказала, почему была вынуждена присоединился к платформе. Она посетила подкаст Стена Таливеэ “Steni podcast”, где рассказала, что четырехзначная сумма долга заставила ее начать использовать платформу для продажи интимных фото OnlyFans, передает Kroonika.

“Почему ты все-таки создала там учетную запись? Связано ли это с выплатой долга?”, — поинтересовался Таливеэ у Хелены.

“Я знала, что из одного учреждения получу счет, я думала, что сумма составит где-то 500-700 евро. Но в один день пришел счет в размере 2000 евро, который я должна была оплатить в течение 10 дней. Я поговорила с ними, частично это была моя ошибка, частично их, предложила сделать сумму более реалистичной. К счастью, счет уменьшился до 600 евро. Но поскольку я безработная, я знала, что точно не заработаю 2000 евро в Instagram сразу”, — говорит Клаар.

“Я уже раньше задумывалась о присоединении к OnlyFans, поскольку у меня там много знакомых. Вероятно, меня также интересовало, сколько денег я смогла бы заработать”, — добавила девушка.