У избитого сына Стаса Пьехи возникли серьезные осложнения
Стас Пьеха сообщил, что его сыну Пете пока не становится лучше после нападения Ирины Безбородовой. Семилетний мальчик до сих пор проходит курс реабилитации после недавнего инцидента. У покалеченного малыша возникли серьезные осложнения - с утра наблюдается тошнота. Кроме того, ребенка мучают головные боли.
"Петя сейчас выписан из больницы. С утра тошнота, головокружение, бывают головные боли, чуть-чуть иногда бывает, что пошатывает. Три дня назад, когда сын выписался, его вырвало. Мы на связи с врачами, сын проходит реабилитацию: и физическую, и психологическую", - сокрушается знаменитый отец.
Певец в настоящее время находится на гастролях в Турции. "Петр сейчас с мамой Натальей. У бабушки болела шея. Я видел только выписку из травмпункта. Но я не специалист. Конкретно ответить, что там, я не могу", - цитирует его Teleprogramma.pro.
Говоря об обидчице единственного наследника, Стас заявил: "Я хочу, чтобы ее наказали, хочу услышать ее извинения, искреннее раскаяние за то, что она сделала. Я хочу, чтобы эта ситуация послужила примером для всех, кто поднимет руку на ребенка, чтобы лишний раз он задумался и не сделал этого. Это дело должно стать резонансным как пример окружающим. Когда трогают детей и пожилых людей, это никому не должно сходить с рук. Надеюсь, так произойдет и в данном случае. Я не буду раскрывать всех планов, тут идет речь и об уголовной, и об административной ответственности".
Напомним, Ирина Безбородова, живущая в коттеджном поселке по соседству с семьей Стаса Пьехи, запретила своим детям дружить с его сыном Петей. Обидевшись, мальчик проткнул надувной бассейн Безбородовых карандашом. Женщина решила проучить Петю. Она накинулась на семилетнего ребенка, схватила за руку и протащила по земле. За внука вступилась бабушка, которая тоже попала под горячую руку разгневанной Безбородовой. Теперь жена футбольного арбитра Владислава Безбородова намерена привлечь семилетнего сына Пьехи к уголовной ответственности за порчу надувного бассейна. Заявление она уже отнесла в полицию.