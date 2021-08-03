Бывшая девушка Милоша Биковича наговорила о нем много неприятного. Он обиделся и ответил

“Около года я жила не своей жизнью, так как была с ним в отношениях. Нужно было думать сугубо о его образе, репутации, которая является для него самым главным, но, к сожалению, образ на экране не соответствует действительности, особенно страшно, когда человек на каждом шагу упоминает Бога. У меня была последняя надежда, что в нем есть что-то человеческое, но 31 июля все развеялось окончательно. Человек повел себя очень грубо”, — заявила девушка.

По словам Арины, артиста всегда волновали и заботили лишь собственные дела. “Эгоцентризм этого человека перешел все рамки. И те ценности, о которых кричит, он о них не знает, видит только себя, не уважает время, труд, здоровье других людей. Особенно, если это касается близкого окружения. Чувство ответственности и вины для него самое страшное, потому что это душит его. В такие моменты приходится подумать не о себе, не о своем комфорте и не о своем “я”. Жизненные ситуации, которые сложились, раскрыли нутро человека со всех сторон”, — добавила Волошина.Чемпионка по парным бальным танцам поспешила разорвать отношения с 33-летним актером.

Как призналась девушка, она давно хотела рассекретить их роман, но Бикович был против.

“Когда появилась информация, что мы вместе, я сразу предложила: “Давай скажу, что не имею к тебе никакого отношения, чтобы не было проблем”. Милош сказал: “Нет, ты что, это потом сработает против нас, когда мы расскажем про наши отношения. Если нас раньше заметят СМИ, тогда и не будем скрывать”. Когда это произошло, его реакция, поведение и отношение ко мне — отдельная история. Он говорил, не реагировать и не отвечать. Я так и делала, слушала его”, — вспомнила Арина.