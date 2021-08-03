Бывшая девушка Милоша Биковича наговорила о нем много неприятного. Он обиделся и ответил
“Около года я жила не своей жизнью, так как была с ним в отношениях. Нужно было думать сугубо о его образе, репутации, которая является для него самым главным, но, к сожалению, образ на экране не соответствует действительности, особенно страшно, когда человек на каждом шагу упоминает Бога. У меня была последняя надежда, что в нем есть что-то человеческое, но 31 июля все развеялось окончательно. Человек повел себя очень грубо”, — заявила девушка.
По словам Арины, артиста всегда волновали и заботили лишь собственные дела. “Эгоцентризм этого человека перешел все рамки. И те ценности, о которых кричит, он о них не знает, видит только себя, не уважает время, труд, здоровье других людей. Особенно, если это касается близкого окружения. Чувство ответственности и вины для него самое страшное, потому что это душит его. В такие моменты приходится подумать не о себе, не о своем комфорте и не о своем “я”. Жизненные ситуации, которые сложились, раскрыли нутро человека со всех сторон”, — добавила Волошина.Чемпионка по парным бальным танцам поспешила разорвать отношения с 33-летним актером.
Как призналась девушка, она давно хотела рассекретить их роман, но Бикович был против.
“Когда появилась информация, что мы вместе, я сразу предложила: “Давай скажу, что не имею к тебе никакого отношения, чтобы не было проблем”. Милош сказал: “Нет, ты что, это потом сработает против нас, когда мы расскажем про наши отношения. Если нас раньше заметят СМИ, тогда и не будем скрывать”. Когда это произошло, его реакция, поведение и отношение ко мне — отдельная история. Он говорил, не реагировать и не отвечать. Я так и делала, слушала его”, — вспомнила Арина.
Девушка подчеркнула — она публично решила обо всем поведать, так как на нее посыпались угрозы и оскорбления. “Больше не хочу быть причастной, поэтому мне легче рассказать о сложившейся ситуации, чтобы больше никаких догадок и вопросов не было. Получать в свой адрес негативные сообщения от посторонних людей о том, что меня убьют — я устала”, — заключила Волошина.
По словам 33-летнего серба, каждый из партнеров по-разному смотрит на отношения после их завершения. Милош не думает, что сделал что-то не так и до сих пор с трепетом думает об Арине. “Я никогда не считал, что мое время в отношениях было потрачено зря, и всегда с достоинством и уважением относился и отношусь к девушкам, с которыми я был в какой-то момент своей жизни, даже когда кто-то из них говорил обо мне неправду”, — рассуждает актер.
При этом звезду “Холопа” удивило то, что Волошина вышла в публичное пространство и вылила грязь на него. “Кто-то делится своей личной жизнью, а иногда и “грязным бельем”, кто-то делится своими профессиональными достижениями, таким образом, личность становится популярной и “интересной” для публики. Это вопрос личного выбора, но также и личного вкуса”, — подчеркивает Милош.
При этом он добавил, что не хочет разглашать подробности личной жизни и оставит при себе, почему Арина теперь является его бывшей девушкой. “Думаю, есть темы гораздо важнее моей личной жизни”, — написал актер.
Интересно, что в комментариях поддержали серба и назвали его ответ достойным. “Молчание — лучшее золото”, “Когда не стоит что-то говорить, все понятно без слов”, “Ах, как поставил на место”, — пишут в соцсетях.