Умер режиссер клипов "ДДТ" и "Алисы". Ему было всего 55 лет

“Будь спокоен, дорогой Флян”, — написали его товарищи.

По данным “МК”, причиной смерти режиссера стал внезапный сердечный приступ. Официальных комментариев от родственников творца пока не поступало.

Олег Флянгольц — внук знаменитого советского сценариста и звукооператора Дмитрия Флянгольца. Он работал со многими звездами шоу-бизнеса. Так, например, для группы “Алиса” снял клипы на треки “Родина”, “Власть”, “Небо Славян”, “Белая невеста” и даже срежиссировал документальный фильм к 30-летию со дня основания коллектива. Известен гений и по роликам для групп “ДДТ”, Tequilajazzz, “НЭП”, “Наив” и другим.

Кроме того, Флянгольц снял музыкальную картину о творчестве Виктора Цоя “Просто хочешь ты знать” и фильм “Безразличие”, который победил на фестивале “Кинотавр” в 2011 году.