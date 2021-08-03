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"Бублик" разыгрывает 2 билета на грандиозную русскую вечеринку RUSSIAN SUMMER VIBES !💥

Вечеринка состоится уже в эту субботу 7 августа на террасе клуба Laev!

У вас есть отличная возможность получить 2 билета! 😍

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