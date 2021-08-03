03.08.2021, 19:31
"Бублик" разыгрывает 2 билета на грандиозную русскую вечеринку Russian Summer Vibes!
Pressifoto
"Бублик" разыгрывает 2 билета на грандиозную русскую вечеринку RUSSIAN SUMMER VIBES !💥
Вечеринка состоится уже в эту субботу 7 августа на террасе клуба Laev!
У вас есть отличная возможность получить 2 билета! 😍
Для этого нужно, читайте по ссылке на Facebook:
Вечеринка состоится уже в эту субботу 7 августа на террасе клуба Laev!
У вас есть отличная возможность получить 2 билета! 😍
Для этого нужно, читайте по ссылке на Facebook:
Удачи!🌷
У самого берега балтийского моря под открытым небом террасы клуба Laev, продолжается серия эксклюзивных летних вечеринок — Russian summer vibes!
Вас ждет уникальная атмосфера, яркие сеты именитых диджеев, ваши любимые русские хиты, свежий морской бриз и звездное небо над головой.
Бронирование столов: info@klubilaev.ee
Время вечеринки: 23:00-04:00
Билеты: 23:00-24:00 - 10 EUR (приветственный напиток), 00:00-04:00 15 EUR
Возраст: 18+, на месте будет фейсконтроль
Дополнительная информация:
marussiaparty@gmail.com
+372 51964680