Русский театр приглашает зрителей на летний спектакль “Похороны по-эстонски” c 29 июля в музее под открытым небом в Виймси

Ироничная, до боли смешная и одновременно грустная история очень полюбилась и театру, и зрителям. Поэтому Русский театр вновь приглашает зрителей встретиться в музее под открытым небом в Виймси, чтобы отдохнуть в прекрасном месте на берегу моря и насладиться увлекательным спектаклем в исполнении любимых актёров театра. К тому же, у каждого зрителя перед спектаклем или в антракте будет возможность посетить рыбацкие домики, хуторские постройки и узнать больше о жизни прибрежной деревни.