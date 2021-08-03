Культура
03.08.2021, 17:47

Запись латвийского виолончелиста прозвучит в американском фильме

 
Pressifoto
Весной этого года в рижской церкви Святого Петра виолончелист из группы “Dagamba” Антон Троцюк снял клип на произведение “Fratres” эстонского композитора Арво Пярта. В конце лета выйдет документальный фильм “Horizons” про коллегу Арво, американского писателя Бэрри Лопеса и одним из саундтреков стала запись Антона Троцюка, сообщает портал balticevents.info.

— В начале лета мне поступило предложение о сотрудничестве в рамках создания документального фильма про Бэрри Лопеса. Продюсеры проекта хотели использовать мою музыкальную запись Арво Пярта “Fratres”. Дело в том, что Арво и Бэрри были хорошими друзьями и создатели фильма просматривая на YouTube работы Пярта, попали на мой видеоклип из рижской церкви Святого Петра. Команде понравилось моё исполнение, и они связались со мной. Арво Пярт является одним из величайших композиторов на планете, а его сочинение “Fratres” стало его визитной карточкой в мире классической музыки — рассказал Антон Троцюк.

Создателем фильма стал американский режиссёр-документалист Джереми Сейфер. За последние он получил более 30 международных наград по всему миру. Премьера фильма запланирована на конец лета и будет транслироваться на ведущих телевизионных каналах США, а также на онлайн-платформах. Премьера фильма запланирована на средину августа.

Видеоклип “Fratres”, в которой приняла участие концертмейстерша Эвия Аузиня, был снят в честь 85-летнего юбилея Арво Пярта. Также это одна из работ предшествующего альбома Антона Троцюка, выход которого запланирован на конец года.

Оставить комментарий Читать комментарии