Запись латвийского виолончелиста прозвучит в американском фильме

— В начале лета мне поступило предложение о сотрудничестве в рамках создания документального фильма про Бэрри Лопеса. Продюсеры проекта хотели использовать мою музыкальную запись Арво Пярта “Fratres”. Дело в том, что Арво и Бэрри были хорошими друзьями и создатели фильма просматривая на YouTube работы Пярта, попали на мой видеоклип из рижской церкви Святого Петра. Команде понравилось моё исполнение, и они связались со мной. Арво Пярт является одним из величайших композиторов на планете, а его сочинение “Fratres” стало его визитной карточкой в мире классической музыки — рассказал Антон Троцюк.