Запись латвийского виолончелиста прозвучит в американском фильме
— В начале лета мне поступило предложение о сотрудничестве в рамках создания документального фильма про Бэрри Лопеса. Продюсеры проекта хотели использовать мою музыкальную запись Арво Пярта “Fratres”. Дело в том, что Арво и Бэрри были хорошими друзьями и создатели фильма просматривая на YouTube работы Пярта, попали на мой видеоклип из рижской церкви Святого Петра. Команде понравилось моё исполнение, и они связались со мной. Арво Пярт является одним из величайших композиторов на планете, а его сочинение “Fratres” стало его визитной карточкой в мире классической музыки — рассказал Антон Троцюк.
Создателем фильма стал американский режиссёр-документалист Джереми Сейфер. За последние он получил более 30 международных наград по всему миру. Премьера фильма запланирована на конец лета и будет транслироваться на ведущих телевизионных каналах США, а также на онлайн-платформах. Премьера фильма запланирована на средину августа.
Видеоклип “Fratres”, в которой приняла участие концертмейстерша Эвия Аузиня, был снят в честь 85-летнего юбилея Арво Пярта. Также это одна из работ предшествующего альбома Антона Троцюка, выход которого запланирован на конец года.