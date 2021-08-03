4 и 5 августа пройдет проект "Белорусский подворок обнимает эстонский хутор"

Первый проект очень успешно прошел на острове Сааремаа. Здесь и народные мастера и национальная кухня и танцевальные хороводы полька и Кайраян. Стихи читают поэты на двух языках,хозяюшки угощают драниками и бутиками с эстонской килькой, пьют чай из беловежской пущи в прикуску с эстонским кренделем.