03.08.2021, 11:07
4 и 5 августа пройдет проект "Белорусский подворок обнимает эстонский хутор"
Pressifoto
Ассоциация Белорусов в Эстонии во второй раз проводит этот проект при поддержке Интеграционного фонда.
Первый проект очень успешно прошел на острове Сааремаа. Здесь и народные мастера и национальная кухня и танцевальные хороводы полька и Кайраян. Стихи читают поэты на двух языках,хозяюшки угощают драниками и бутиками с эстонской килькой, пьют чай из беловежской пущи в прикуску с эстонским кренделем.
Приходите и окунитесь в атмосферу Белоруссии!