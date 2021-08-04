Обзор программы Station Narva и практические советы для гостей фестиваля

С 17:00 до 18:30 на террасе Rondeel пройдет публичное обсуждение BAZAR “Менять нельзя оставить”, в ходе которого будут рассмотрены самые актуальные для жителей Нарвы темы. Участие бесплатное.

С 16:00 до 17:00 на террасе ресторана Rondeel в Нарвском замке (Peterburi mnt 2) состоится открытие работы Веры Гончуговой “Уличная библиотека”, которая победила в конкурсе городского искусства, организованном фестивалем Station Narva в сотрудничестве с Художественной галереей Нарвского музея и Нарвской арт-резиденцией (NART).

С 11:00 до 22:00 на Ратушной площади в кафе Нарвского колледжа Muna пройдет День ризотто Station Narva. Гостям мероприятия будет представлено традиционное меню a la carte, а также ризотто за 8 евро, специально предлагаемые на фестивале. Дополнительная информация и бронирование столиков по телефону 354 9665.

Фестиваль начинается в 9:00 в творческом инкубаторе OBJEKT (Linda 2), где до 17:00 пройдет технолагерь для девочек Unicorn Squad. Дополнительная информация: https://www.facebook.com/events/222681319733266

Для безопасного посещения фестиваля на месте проверяются COVID-сертификаты всех участников фестиваля и предлагается возможность пройти бесплатное экспресс-тестирование. На фестивале будет присутствовать вакцинационный автобус Нарвской больницы.

До этой полуночи в предварительной продаже в Piletilevi абонемент на фестиваль будет стоить 35 евро, начиная со вторника и на месте проведения фестиваля — 45 евро.

Главными исполнителями музыкальной программы, которая будет представлена в Нарвском музее и Art Club Ro-Ro, станут британский первопроходец драм-н-бейса Roni Size и звезды исландской электронной музыки GusGus. Концерты будут транслироваться по Raadio 2.

С 16:00 до 19:30 в Кренгольме, Нарвском музее и в городе проходят экскурсии. Билеты на экскурсии по Кренгольму и по городу стоят 10 евро, продаются в Piletilevi и в информационном пункте Station Narva у входа в Нарвский замок (Peterburi mnt 2). Обычный билет в Нарвский музей стоит 5 евро, но для владельцев фестивальных абонементов или билетов на один день вход бесплатен.

Пятница, 6 августа

Пятничная программа начинается в 10:00 с открытия выставки современной черно-белой фотографии 4+4=infinity в сером зале творческого инкубатора OBJEKT (Linda 2). Кураторы — силламяэский художник Эдуард Зеньчик и галерист галереи OKAPI Темури Хвингия. Участие бесплатное.

С 11:00 до 17:00 в OBJEKT пройдет бизнес-день Station Narva, в течение которого специалисты из области креативной экономики познакомят публику с тенденциями, возможностями и вызовами в отрасли и обсудят их значение в контексте справедливого перехода в Ида-Вирумаа. В финале бизнес-дня вы сможете познакомиться с приложением виртуальной реальности от BFM MEDIT “Невидимая Нарва”, которое позволяет отправиться на виртуальную экскурсию по старой Нарве, которую еще не настигли мартовские бомбардировки.

Бизнес-день проходит в гибридном формате как на месте, так и на платформе Worksup. На мероприятие можно попасть с фестивальным абонементом или отдельным билетом за 15 евро. Плата за участие бизнес-дне посредством Worksup составляет 5 евро. Для школьников, студентов и пенсионеров вход свободный. Гости с фестивальным абонементом и те, кто проходят бесплатно, должны зарегистрироваться для участия в мероприятии (https://tallinnmusicweek.typeform.com/to/LxSVBzpH). Дополнительная информация: https://www.facebook.com/events/344118480706383