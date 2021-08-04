Обзор программы Station Narva и практические советы для гостей фестиваля
Главными исполнителями музыкальной программы, которая будет представлена в Нарвском музее и Art Club Ro-Ro, станут британский первопроходец драм-н-бейса Roni Size и звезды исландской электронной музыки GusGus. Концерты будут транслироваться по Raadio 2.
На фестивале состоится открытие работы Веры Гончуговой “Уличная библиотека”, которая победила в конкурсе городского искусства.
До этой полуночи в предварительной продаже в Piletilevi абонемент на фестиваль будет стоить 35 евро, начиная со вторника и на месте проведения фестиваля — 45 евро.
Для безопасного посещения фестиваля на месте проверяются COVID-сертификаты всех участников фестиваля и предлагается возможность пройти бесплатное экспресс-тестирование. На фестивале будет присутствовать вакцинационный автобус Нарвской больницы.
Информационный пункт фестиваля, штаб экспресс-тестирования и вакцинационный автобус будут расположены у входа в Нарвский замок (Peterburi mnt 2).
Обзор программы и практическая информация:
Четверг, 5 августа
Фестиваль начинается в 9:00 в творческом инкубаторе OBJEKT (Linda 2), где до 17:00 пройдет технолагерь для девочек Unicorn Squad. Дополнительная информация: https://www.facebook.com/events/222681319733266
С 11:00 до 22:00 на Ратушной площади в кафе Нарвского колледжа Muna пройдет День ризотто Station Narva. Гостям мероприятия будет представлено традиционное меню a la carte, а также ризотто за 8 евро, специально предлагаемые на фестивале. Дополнительная информация и бронирование столиков по телефону 354 9665.
С 16:00 до 17:00 на террасе ресторана Rondeel в Нарвском замке (Peterburi mnt 2) состоится открытие работы Веры Гончуговой “Уличная библиотека”, которая победила в конкурсе городского искусства, организованном фестивалем Station Narva в сотрудничестве с Художественной галереей Нарвского музея и Нарвской арт-резиденцией (NART).
С 17:00 до 18:30 на террасе Rondeel пройдет публичное обсуждение BAZAR “Менять нельзя оставить”, в ходе которого будут рассмотрены самые актуальные для жителей Нарвы темы. Участие бесплатное.
С 16:00 до 19:30 в Кренгольме, Нарвском музее и в городе проходят экскурсии. Билеты на экскурсии по Кренгольму и по городу стоят 10 евро, продаются в Piletilevi и в информационном пункте Station Narva у входа в Нарвский замок (Peterburi mnt 2). Обычный билет в Нарвский музей стоит 5 евро, но для владельцев фестивальных абонементов или билетов на один день вход бесплатен.
Пятница, 6 августа
Пятничная программа начинается в 10:00 с открытия выставки современной черно-белой фотографии 4+4=infinity в сером зале творческого инкубатора OBJEKT (Linda 2). Кураторы — силламяэский художник Эдуард Зеньчик и галерист галереи OKAPI Темури Хвингия. Участие бесплатное.
С 11:00 до 17:00 в OBJEKT пройдет бизнес-день Station Narva, в течение которого специалисты из области креативной экономики познакомят публику с тенденциями, возможностями и вызовами в отрасли и обсудят их значение в контексте справедливого перехода в Ида-Вирумаа. В финале бизнес-дня вы сможете познакомиться с приложением виртуальной реальности от BFM MEDIT “Невидимая Нарва”, которое позволяет отправиться на виртуальную экскурсию по старой Нарве, которую еще не настигли мартовские бомбардировки.
Бизнес-день проходит в гибридном формате как на месте, так и на платформе Worksup. На мероприятие можно попасть с фестивальным абонементом или отдельным билетом за 15 евро. Плата за участие бизнес-дне посредством Worksup составляет 5 евро. Для школьников, студентов и пенсионеров вход свободный. Гости с фестивальным абонементом и те, кто проходят бесплатно, должны зарегистрироваться для участия в мероприятии (https://tallinnmusicweek.typeform.com/to/LxSVBzpH). Дополнительная информация: https://www.facebook.com/events/344118480706383
С 11:00 до 18:00 можно посетить постоянную экспозицию в Художественной галерее Нарвского музея (Vestervalli 21) из почти 200 работ “Жизнь или карма? Истории Нарвы” и выставку “Созерцая белую линию”, состоящую из работ Бориса Уварова, одного из ведущих художников Ида-Вирумаа, покинувшего нас в прошлом году. Посещение галереи стоит 5 евро. Дополнительная информация: https://www.narvamuuseum.ee/est/muuseum/kunstigalerii/#naitused1
С 16:00 до 19:30 состоятся экскурсии по Кренгольму, Нарвскому музею и Нарве. Билеты на экскурсии Кренгольму и городу стоят 10 евро, продаются в Piletilevi и в информационном пункте Station Narva. Обычный билет в Нарвский музей стоит 5 евро. Для владельцев фестивальных абонементов или билетов на один день вход бесплатный.
В 18:00 на четырех сценах Нарвского музея начнется музыкальная программа, а ночью она продолжится в прибрежном Art Club Ro-Ro. Часть концертов будет транслироваться по Raadio 2.
Нарвский музей (Peterburi mnt 2) 18:00–01:00:
GusGus (IS), Vök (IS), Свен Грюнберг и ансамбль Эстонского общества электронной музыки: Hingus (EE), Вайко Эплик и Eliit (EE), View (FI), The RIG (RU), Discourse Synthetique (RU), YASMYN (EE), HUNT (EE), Каспар Мягус (EE), Сандер Мёльдер (EE)
Art Club Ro-Ro (Jõe 2) 01:30–03:30:
Saint Cheatersburg (EE), Pale Alison (EE)
Попасть на музыкальный фестиваль можно с фестивальным абонементом за 35 евро (начиная со вторника и на месте он будет стоить 45 евро) или с билетом на один день (25 евро). Продажа в Piletilevi (https://www.piletilevi.ee/est/piletid/muusika/station-narva-2021-festivalipass-332947) и на месте проведения мероприятия.
Суббота, 7 августа
В субботу фестиваль начнется в 10:30 с завтрака по-нарвски в центре VitaTiim (Tuleviku 7). Стоимость завтрака составляет 5 евро, для участия требуется регистрация: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK2SbeW3-PVh3N3VpqBNsIIcC0U6d5oe0QJ1q8ZScG5L0vtw/viewform
С 11:00 до 18:00 можно посетить постоянную экспозицию в Художественной галерее Нарвского музея (Vestervalli 21) “Жизнь или карма? Истории Нарвы” и выставку “Созерцая белую линию”, состоящую из работ Бориса Уварова. Посещение галереи стоит 5 евро.
Экскурсии по Кренгольму, Нарвскому музею и Нарве снова состоятся с 12:00 до 15:30.
12:00-13:30 в Кудрукюла, что находится между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, пройдут приключенческие туры, где можно будет исследовать четыре уникальные дачи и открыть для себя их уникальную энергетику. Фестивальный автобус курсирует между нарвской Петровской площадью и местом сбора дачного тура, автобусной остановкой Кудрукюла Kevad suvilad. Стоимость проезда на автобусе включена в билет тура. Дополнительная информация и билеты доступны в Piletilevi (https://www.piletilevi.ee/est/piletid/muusika/station-narva-2021-74089/): 12 евро для взрослых, 6 евро для детей 8–12 лет, детям до 7 лет бесплатно.
Кроме того, с 13:00 до 15:00 у площадки для разведения костра AÜ Elektron (в конце улицы Сядеме) в Кудрукюла пройдут ярмарка, на которой дачники будут продавать урожай, и детская программа, а в 15:00 — бесплатный концерт регги-группы Mostband. Бесплатные концерты также пройдут в 16:00 на речном такси Caroline, где выступит нарвский ансамбль УE, и в 17:30 на смотровой площадке Йоаору, на которой выступит татарско-российский дуэт АИГЕЛ.
В 17:00 в береговой зоне Йоаору на Липовке вы увидите перформанс “Живая газета”, придуманный в летней школе арт-резиденции студентами-графиками и фотографами EKA. Участие бесплатное.
В 18:00 на четырех сценах Нарвского музея начнется музыкальная программа, а ночью она продолжится в прибрежном Art Club Ro-Ro. Часть концертов будет транслироваться по Raadio 2.
Нарвский музей (Peterburi mnt 2) 18:00–01:00:
Roni Size feat. Dynamite MC (UK), АИГЕЛ (RU), Кристьян Рандалу (EE), Holy Motors (EE), New Ro (FI), AveNue (EE), Modulshtein (EE), Песни “Кино”: Станислав Булганин и Янно Рейм (EE)
Art Club Ro-Ro (Jõe 2) 00:30–03:30: световое шоу OOPUS (EE) и афтерпати Station Narva
Для обеспечения безопасности на фестивале проверяют COVID-сертификат всех гостей и предлагается возможность бесплатного экспресс-тестирования. Кроме того, вакцинационный автобус Нарвской больницы предлагает гостям фестиваля и горожанам возможность сделать прививку от COVID-19 на месте.
Вы можете принять участие в фестивале Нарвском музее и Art Club Ro-Ro, если:
› Вы придете на фестиваль с COVID-сертификатом, подтверждающим вакцинацию от COVID-19, перенесение болезни или отрицательный результат теста. Сертификат можно скачать или распечатать с эстонского портала пациента digilugu.ee. Он действителен вместе с документом, удостоверяющим личность.
› Вы придете на фестиваль с отрицательным результатом ПЦР-теста, который был сделан не больше, чем 72 часа назад.
› Результат сделанного на месте бесплатного экспресс-теста на COVID-19 будет негативным. Организатор рекомендует приходить на тестирование как минимум за час до входа на территорию фестиваля, а еще лучше — накануне. Время ожидания результата теста всего 10-15 минут, но может возникнуть очередь. Результат экспресс-теста действителен в течение 48 часов: все, кто сдаст тест в четверг, должны будут пройти повторный тест в субботу.
По решению правительства лицам в возрасте до 18 лет пока не нужно доказывать свою безопасность в инфекционном плане.
Информационный пункт фестиваля, центр экспресс-тестирования и автобус вакцинации работают у входа в Нарвский замок (Peterburi mnt 2) во все дни фестиваля:
Чт., 5 августа, 11:00–20:00
Пт., 6 августа, 11:00–00:00
Сб., 7 августа, 11:00–00:00
Обзор программы: https://stationnarva.ee/ru/programme/
Информация о билетах и правила: https://stationnarva.ee/ru/programme/#tickets
Фотографии для прессы: https://www.flickr.com/photos/141161937@N05/albums
Фестиваль организован компанией Shiftworks в сотрудничестве с нарвской командой. Партнеры: Нарвский музей, Art Club Ro-Ro, творческий инкубатор OBJEKT, обсуждения BAZAR, Нарвская арт-резиденция и агентство Damn.Loud. Главный партнер конкурса городского искусства Station Narva — Художественная галерея Нарвского музея, партнер — Нарвская арт-резиденция (NART). Конкурс поддерживает Fortaco Estonia OÜ.
Медиа-партнерами фестиваля являются Postimees Grupp, Põhjarannik / “Северное побережье”, Радио 4 и Raadio 2.
Фестиваль проводится при поддержке города Нарвы, Министерства культуры, Фонда интеграции, Капитала культуры, Финского института, Совета министров Северных стран, Startup Estonia.
Международная деятельность Station Narva, цель которой — представить Эстонию как привлекательное место для тех, кто интересуется музыкой и культурой, поддерживается Европейским фондом регионального развития.
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