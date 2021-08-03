Таллиннский фестиваль кофе состоится в этом году уже в 5 раз

„Для многих кофе, это первое, к чему утром тянется рука. Разумеется прекрасно, если все это сопровождается и вкусовыми впечатлениями, вот поэтому так пылко и ждут нашего мероприятия — ведь кофе практически никого не оставляет холодным,” утверждает главный организатор фестиваля Кеннет Сарв. “На фестивале будут как наши местные, так и зарубежные эксперты кофе, а еще и дома обжарки, то есть речь идет о великолепной возможности узнать больше о новинках, а также познакомится с новыми вкусами.”

Со слов главного организатора фестиваля, в данный момент очень важна безопасность как участников, так и посетителей, поэтому на входе будут проверять тесты с негативными результатами, факт того, что человек переболел COVID-19 или прошел вакцинацию против COVID-19. „Хотим, чтобы посетители смогли в полной мере насладится мероприятием и сосредоточиться на самом главном — на кофе,” добавил Сарв. “Принимаем во внимание все рекомендации и условия, установленные Департаментом Здравоохранения на момент проведения мероприятия и приглашаем на фестиваль лишь тех, у которых со здоровьем все в порядке.”

На Таллиннском фестивале кофе (Tallinn Coffee Festival) будут представлены — очень богатый выбор сортов кофе и кофейного оборудования, а также чаи, какао и прочие напитки — среди которых, например, все большую популярность набирающий напиток, который готовится из березового черного гриба (чаги). Также можно будет насладится уличной едой, кондитерскими изделиями и инспирирующей атмосферой.

В дни фестиваля (3-4 сентября) будут проводится и кофейные соревнования, где среди нескольких десятков участников будут определены лучшие из лучших по двум видам: latte art т.е. способ вливания молочных узоров и cupping т.е. вкушение кофе. Дополнительно местным, опытным, а также начинающим бариста, участвовать в конкурсе будут и несколько латышей, которые уж очень жаждут получить здешнее чемпионское звание.