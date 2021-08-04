“Был овощем”: Джиган в ужасе вспоминает дни, проведенные в рехабе

Весной 2020-го пользователи Сети то и дело смеялись над сторис Джигана, в которых он заставлял дочерей нести ему пиво, обзывал неугодных парней “петушками”, а Самойлова всерьез задумывалась о разводе с рэпером. “Больше не хочу просыпаться в этот мир”, — таким сообщением брюнетка напугала свою аудиторию вскоре после появления на свет сына.

Несмотря на трудности, супруги смогли помириться. Более того, именно Оксана спасла Джигана от наркотической зависимости, за что он ей очень благодарен. Сегодня артист открыто говорит о лечении в рехабе и предостерегает молодежь от своих ошибок.

“Вы не понимаете, что мне пришлось пережить. Мне сделали 90 капельниц только за три недели! Никому не советую попадать в такие трипы. В наркотиках нет ничего, кроме смерти и дна… Родные тоже переживали. Жена меня спасла”, — откровенничал 36-летний рэп-исполнитель.

Проблемы с запрещенными препаратами у Джигана, по его словам, начались после того, как он покинул лейбл Black Star. Артисту пришлось несколько раз серьезно лечиться, прежде чем почувствовать себя свободным от тяжелых пристрастий.

“В рехабе один психи, я с ними не разговаривал, я был как овощ”, — признался он в шоу Дениса Дорохова на YouTube “Это про меня!”.