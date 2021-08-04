“Ада скоро позвонит вам, если вы попадете в скандал”: блогерша и участница эстонского реалити-шоу задумалась о профессии журналиста
Подписчики Ады-Мари спросили, планирует ли еще она поступать в университет. “Какое-то время я думала, что с университетом для меня покончено, и там нет ничего, что я хотела бы учить. До вчерашнего дня, когда я просто ради интереса зашла посмотреть страницу Таллиннского университета, и узнать, какие степени бакалавра они предлагают”, — сказала она, добавив, что журналистика ей показалась интересной.
“Кажется, было бы здорово заниматься чем-то, что хорошо подходит мне по характеру. Мне нравится делиться своим мнением, исследовать разные вещи и задавать много вопросов. Я думаю, что справлюсь с этим очень хорошо”.
“Поскольку они все равно меня раздражают, я могла бы тоже побеспокоить кого-нибудь для разнообразия. Все блогеры, будьте готовы! Ада скоро позвонит вам, если вы попадете в скандал”.