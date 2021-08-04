Солист группы "Непара" потерял дочь (кажется, только психологически)

Александр Шоуа никогда не считал себя образцовым отцом, особенно по отношению к своей старшей наследнице Майе. Когда девочке исполнилось полгода, он ушел из семьи, не принимал участия в воспитании ребенка в детские годы. Тогда певцу хотелось заниматься творчеством, гастролировать, в скором времени он основал популярную группу “Непара”.

Спустя годы Шоуа удалось выстроить диалог с дочерью: они много разговаривали и, в конце концов, пришли к примирению. Музыкант стал участвовать в жизни Майи, финансово ей помогать. Однако, в последнее время отношения с 21-летней Майей снова стали напряженными. А в данный момент девушка полностью прервала общение с папой и не выходит с ним на связь.

“Да, у нас недавно было несколько острых моментов в общении, — признался Александр. — И теперь я не знаю, ни где она, ни с кем, ни чем занята. Она игнорирует мои звонки, сообщения, просьбы. Майя — очень своенравная девушка, с характером. Все она лучше всех знает и умеет, самая крутая. И, видимо, считает, что это нормально — по-хамски общаться с родителем и так себя вести. Пока не хочу вдаваться в подробности нашей ссоры. Главное, надеюсь, что с ней ничего не случилось”.

В будущем году старшая наследница артиста оканчивает факультет журналистики одного из московских вузов. Шоуа рассказывал, что позволяет Майе жить своей жизнью, выбирать собственный путь и помогает по мере надобности.

“Я достаточно современен в своих взглядах. Да, к младшей сейчас строг, но это пока она маленькая. К старшей — уже нет, не могу. У нее своя голова, — делился музыкант. — Конечно, говорю, что надо больше учиться, меньше тусоваться… Но это все не имеет никакого смысла. Хоть целый день повторяй. Она скоро заканчивает университет. Но я считаю, что пока твоих статей нет в хорошем издании, а напротив сидит не Познер, к примеру, у которого ты берешь интервью, ты не можешь считаться полноценным журналистом. Дочь много чего хочет, но должна понимать: чтобы получилось, нужно усердствовать. А она пока этого не делает”.