Названа простая привычка, сохраняющая здоровье мозга

Новое исследование, опубликованное в NeuroImage, показало, что немаловажную роль в здоровье мозга играет физическая активность. При этом ученые назвали одну простую привычку, которая может лучше всего влиять на этот важнейший орган.

Как отмечается в научной работе, за основу исследователи взяли белое вещество, которое соединяет и поддерживает клетки мозга. Его обновление потенциально улучшает мыслительные процессы и способность запоминать с возрастом. С точки зрения специалистов, белое вещество обладает способностью реконструировать себя, когда человек начинает проявлять активность. При этом у малоподвижных людей с возрастом оно имеет свойство истончаться, что может спровоцировать снижение умственных способностей.

Согласно исследованию, ходьба лучше всего влияет на здоровье белого вещества, а соответственно, и всего мозга. Эксперты порекомендовали взять за привычку ежедневные прогулки на свежем воздухе. Был также протестирован эффект от занятий танцами и результат от упражнений на растяжку для улучшения здоровья головного мозга.

В качестве испытуемых нейробиологи взяли 250 практически здоровых женщин и мужчин старше шестидесяти лет, которые вели сидячий образ жизни. Их разделили на группы, где одни начали активно ходить трижды в неделю порядка сорока минут, другие такое же количество времени растягивались, а третьи занимались танцами. Через полгода они вернулись в лабораторию, где были отмечены их результаты.

Лучшие показатели продемонстрировали те, кто занимались ходьбой и танцами. Снимки мозга показали, что белое вещество обновилось, нервные волокна в ряде отделов мозга укрупнились, а любые повреждения тканей стали меньше. При этом с тестами, направленными на запоминание, участники из группы ходьбы справились лучше остальных. Подчеркивается, что у тех, кто в течение шести месяцев не занимался подобной физической активностью, фиксировалось ухудшение здоровья белого вещества, а также снижение когнитивных показателей.