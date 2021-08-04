Звездные кандидаты в депутаты российской Госдумы раскрыли свои доходы

Для 52-летней Татьяны Булановой это первое хождение в большую политику. Певица признается, что пока до конца не определилась с программой и еще думает над своим выдвижением. Зато с радостью сообщает, что зарабатывает по 3,5 тысячи в месяц, а ее годовой доход не превышает 41,5 тыс. Для суперзвезды 90-х вроде бы мало, хотя сама артистка говорила: “В пандемию у меня совсем не было работы, зато отдохнула”.

Интересно, что в декларации источником дохода указаны не только концерты, но и строительные фирмы, а также агропромышленный сектор. Имущество у Булановой тоже весьма скромное — хоть в ее Instagram и мелькают кадры за рулем шикарного “Мерседеса”, записана на нее только машина Hyundai 2012 года выпуска. Даже недвижимости нет. А если сложить все десять банковских счетов, то получится около 2 тыс.

34-летняя Виктория Дайнеко показала куда более серьезную ведомость. Так, за прошлый год экс-выпускница “Фабрики звезд” заработала почти 150 тысяч. Она также владеет 11-летним автомобилем “Мерседес” и относительно новым кроссовером Porsche Macan 2019-го года. На банковских счетах артистки 50 тысяч.

Видимо, 58-летний Сергей Зверев настолько проникся спасением Байкала и экологии, что забыл о том, что нужно зарабатывать себе на хлеб. “Король гламура” за прошлый год принес в копилку лишь 3500 евро. Зарплату он получил в Российском авторском обществе, а также “Комеди Клаб Продакшн”.

Надеемся, что в годы былой славы, когда Сергей имел прибыльный бизнес и ездил с гастролями по стране, он успел заработать на безбедную старость, ведь кому-то же нужно оплачивать коммунальные платежи за элитные квартиры в центре Москвы. Одна из них 55 квадратных метров, другая — 94. Или же придется снимать деньги с банковских счетов, где хранится чуть больше 3,5 тыс. евро.