ВИДЕО | Дарья Мельникова оказалась в одной постели с Павлом Прилучным

Действия ленты разворачиваются вокруг молодой девушки, которая с возлюбленным отправляется в дом за городом. Пара хочет уединиться. Молодые люди наслаждаются обществом друг друга, но их идиллию нарушает появление младшей сестры и экс-избранника героини. Персонажей обуревают страсти. Они становятся заложниками собственных чувств. Невинный флирт провоцирует ревность и жестокость.

Судя по кадрам трейлера, в ленте много пикантных эпизодов. Как утверждают создатели фильма “Соври мне правду”, в эротических сценах артисты работали без дублеров. У актрисы Дарьи Мельниковой были постельные съемки с Павлом Прилучным и Евгением Романцовым.

“Папина дочка” отметила, что впервые снималась в столь откровенном и чувственном проекте. В момент создания любовных сцен Дарья ощущала уверенность и спокойствие. Мельникова полностью доверилась режиссеру Ольге Акатьевой.

“Было всегда холодно, а мы все время красивые и раздетые пьем вино, целуемся, занимаемся сексом”, — вспомнила работу над картиной “Соври мне правду” исполнительница главной роли.