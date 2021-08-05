ФОТО | Мужчины, берите пример! Очередной романтик выразил свою любовь в стиле Репинского — большим плакатом в центре города

Речь идет о певице, которая также участвовала в музыкальном шоу Eesti otsib superstaari в 2007 году. К сожалению, наблюдать за Анной мы могли недолго, поскольку юная певица после полуфинала дальше не прошла.

Между прочим, отношения Анны с ее возлюбленным начались относительно недавно, ведь еще в мае прошлого года женщина искала партнера через шоу отношений от Postimees.

Такие выражения любви стали особенно известны именно потому, что в январе 2020 года политик Мартин Репинский выразил свою любовь к своей новой жене Екатерине Васильевой. “Катюшечка, я Тебя люблю!” — эта романтическая фраза была напечатана на плакате на двух языках, потому что в противном случае проявление любви было бы нарушением Закона о рекламе.

Сам Репинский признался порталу Kroonika, что большой плакат означал не что иное, как любовь к человеку, с которым он сейчас вместе. “Иногда я делаю такие необычные вещи”, — признался Репинский, объясняя, что если кто-то ему дорог, то он хочет рассказать об этом всем. Хотя реакция Екатерины на тот момент еще не была известна, по словам влюбленного Мартина, такой сюрприз не может быть принят негативно.

“Женщине не может такое не нравиться”, — добавил тогда Репинский.