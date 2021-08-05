4 утренние привычки, которые приближают смерть

Отказ от завтрака

Многие жители мегаполисов пренебрегают утренним приемом пищи. Лишние минуты сна перед выходом на работу заменяют людям завтрак. Врачи настоятельно рекомендуют не отказываться от еды в первые часы после пробуждения.

По результатам исследования, участниками, которого стали более 6500 человек, отказ от завтрака повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 87%. Результаты другого исследования удивляют не меньше. Отсутствие завтрака негативно сказывается на весе человека. Люди, которые в утренние часы полноценно питались, сжигали почти вдвое больше калорий в течение дня. Более того у участников эксперимента уровень сахара в крови был значительно ниже.

Кофе до еды

Употребление бодрящего напитка перед едой может серьезно навредить организму человека. Британские ученые выяснили, что черный кофе, выпитый на голодный желудок может повлиять на уровень глюкозы в крови. До завтрака лучше выпивать стакан теплой воды, а вот горячий напиток употребить уже после еды.

Стакан сока на завтрак

Ученые утверждают, что стакан, как и любых других сладких напитков, выпитого сока на завтрак повышает риск диабета на 16%. Лучше употреблять свежие фрукты с большим содержанием клетчатки. При этом стоит учитывать, что для длительного насыщения необходимо питаться продуктами с высоким содержания белков и правильных жиров. Завтрак не может состоять из двух яблок и банана.

Употребление бекона

Согласно исследованию, опубликованному в Международном журнале эпидемиологии, один кусочек бекона в день может увеличить вероятность колоректального рака на 20%. Всего 25 граммов этого продукта могут привести к появлению опухоли в толстом кишечнике.