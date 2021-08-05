Дженнифер Энистон отказалась общаться с антипрививочниками

По словам Дженнифер, противников прививок очень много, они никого не слушают и игнорируют факты. Звезда “Друзей” отметила, что опечалена происходящим. “Это настоящий позор”, — сказала Энистон о движении антипрививочников.

Дженнифер отметила, что любой человек имеет право на собственное мнение и волен придерживаться любых взглядов. К сожалению, часто мнение противников вакцинации ни на чем не основано. Ими руководит страх и пропаганда. Энистон считает, что средства массовой информации должны информировать и просвещать людей об опасностях COVID-19.