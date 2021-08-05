Покончил с собой мужчина, называвший себя внебрачным сыном Леонида Утесова

Как сообщили журналисты, 56-летний Игорь Пашинин пришел в стрелковый клуб днем 4 августа. Поначалу мужчина вел себя адекватно, а потом неожиданно покончил с собой. Прибывшие на место медики констатировали смерть Пашинина. Что стало причиной его поступка, пока неизвестно.

Игорь прославился на всю страну в 2014 году, когда стал посещать телешоу и рассказывать всем, что является внебрачным сыном Леонида Утесова. По словам мужчины, в возрасте 70 лет легендарный исполнитель завел роман с его матерью, которой на тот момент было всего 24. Якобы от этой связи Пашинин и появился на свет.

Мужчина даже сменил фамилию и несколько раз пытался доказать родство с музыкантом с помощью теста ДНК. Однако в эфире программы “Прямой эфир” на “России 1” его слова поставили под сомнение. Выяснилось, что настоящим отцом Игоря является Анатолий Пашинин, мужчина, который его вырастил.

Предполагаемый сын Утесова был категорически не согласен с вердиктом и продолжал доказывать правоту. В последние годы Игорь практически не общался с журналистами. Он перестал посещать телешоу, хотя от своей версии о родстве с музыкантом не отказывался.