“Шагу не дают ступить”: на Шри-Ланке у Кристины Асмус появились проблемы с полицией

Артистка написала в своем Instagram, что уже была почти готова к съемкам и репетировала сцену в гримме, когда продюсер по рации заявил, что им нужно срочно ехать в отель.

По словам актрисы, ее прямо в костюме и с микрофоном усадили в машину, однако до гостиницы они так и не доехали. Вместо этого они с коллегами просидела в закрытой машине полтора часа.

Все это время, подчеркнула Асмус, местные полицейские “шмонали” их вещи, перерыв все костюмерные и гримерные.

В следующий раз полицию на россиян вызвали, когда они собирались проводить съемки в байк-центре. В итоге им пришлось покинуть локацию и сооружать импровизированный байк-центр напротив гримерки.

Там же и по той же причине съемочной группе пришлось наспех возводить декорации, напоминающие местную больницу.

“Мы сдаем ПЦР-тесты чуть ли не каждый день, практически спим в медицинских масках, но массовку к нам всё равно не пускают и вообще шагу не дают ступить”, — пожаловалась россиянка.

Ранее стало известно, что съемки фильма “Булки”, в котором участвует Асмус, едва не сорвались из-за серьезной травмы ноги, которую получила актриса — она порвала связки на ноге.