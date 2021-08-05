Поклонники потеряли Елену Степаненко(5)
Многочисленные поклонники обратили внимание, что Елена Степаненко совсем не появляется на публике. Фанаты бьют тревогу, не понимая, куда исчезла бывшая жена Евгения Петросяна.
Раньше она хотя бы появлялась в шоу “Еще не вечер!” на телеканале “Россия 1”, где была ведущей. К ней в эфир приходили знаменитости. Однако в мае показ новых выпусков прекратили. Поползли слухи, что шоу могли закрыть.
Сама же Елена Григорьевна предпочитает вести закрытый образ жизни. Когда проходили съемки программы, она активно выкладывала видео в блоге. Но сейчас в аккаунте прославленной юмористки полный штиль.
Самые преданные поклонники даже наведались в храм, где обычно бывает артистка. Однако и там не смогли застать свою любимицу. Меж тем некоторые россияне выказывают предположение, что четвертая жена известного юмориста готовится к новым судебным слушаниям. Дело в том, что в конце июня она обжаловала раздел имущества с Евгением Вагановичем.
“В ходе процесса она согласилась поделить имущество пополам. Но, очевидно, что итог ее не устроил, поскольку изначально требования были завышенными и постоянно уточнялись от заседания к заседанию”, — делился адвокат юмориста Сергей Жорин.