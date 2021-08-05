Шоубиз
05.08.2021, 19:00

Поклонники потеряли Елену Степаненко

 (5)
screenshot - youtube
В середине июня 2021 года суд разделил имущество Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Громкий процесс продолжался без малого три года. После судебных тяжб о Елене Григорьевне вот уже два месяца ничего не слышно. Сердобольные россияне забили тревогу. Артистка пропала, — волнуется “КП”.

Многочисленные поклонники обратили внимание, что Елена Степаненко совсем не появляется на публике. Фанаты бьют тревогу, не понимая, куда исчезла бывшая жена Евгения Петросяна.

Раньше она хотя бы появлялась в шоу “Еще не вечер!” на телеканале “Россия 1”, где была ведущей. К ней в эфир приходили знаменитости. Однако в мае показ новых выпусков прекратили. Поползли слухи, что шоу могли закрыть.

Сама же Елена Григорьевна предпочитает вести закрытый образ жизни. Когда проходили съемки программы, она активно выкладывала видео в блоге. Но сейчас в аккаунте прославленной юмористки полный штиль.

Самые преданные поклонники даже наведались в храм, где обычно бывает артистка. Однако и там не смогли застать свою любимицу. Меж тем некоторые россияне выказывают предположение, что четвертая жена известного юмориста готовится к новым судебным слушаниям. Дело в том, что в конце июня она обжаловала раздел имущества с Евгением Вагановичем.

“В ходе процесса она согласилась поделить имущество пополам. Но, очевидно, что итог ее не устроил, поскольку изначально требования были завышенными и постоянно уточнялись от заседания к заседанию”, — делился адвокат юмориста Сергей Жорин.

Оставить комментарий Читать комментарии (5)