Тайные сексуальные фантазии знаков Зодиака

Овен

Эти представители огненной стихии — страстные натуры. В постели Овны горячи, но к сожалению, для своего партнера эгоистичны. Рожденные под этим знаком зодиака, не любят терять ни минуты. Так что ждать долгих прелюдий от них не стоит.

Телец

А вот Тельцов вряд ли получится назвать эгоистами. Эти представители зодиакального круга в первую очередь думают об удовольствии своего партнера и только после о своем. К тому же эти любители разнообразия с радостью соглашаются на эксперименты в постели.

Близнецы

Чувственные Близнецы — настоящие экспериментаторы. Эти представители воздушной стихии любят разнообразие. Рожденные под этим знаком зодиака любят долгие ласки и чувственный секс. Они готовы перепробовать все существующие позы, чтобы понять в какой они лучше всего достигают точки наивысшего наслаждения.

Рак

Рожденные в период с 21 июня по 22 июля не позволят себе лечь в постель с незнакомцев. Для них важно хорошенько узнать своего партнера, установить с ним эмоциональную связь. К процессу Раки подходят со всей нежностью, предпочитая долгие прелюдии.

Лев

Увы, но Львы не так хороши в постели, как они сами привыкли думать. Эти представители зодиакального круга любят хвастаться своими сексуальными победами. Для рожденных в период с 23 июля по 22 августа главную роль играет количество, а не качество.

Дева

Эти представители земной стихии — ценители романтики. Для них ключевую роль играет атмосфера. Спонтанный секс точно не подходит Девам. К процессу им нужно подготовиться: расстелить постель, включить расслабляющую музыку и разжечь ароматные свечи.

Весы

Для Весов важно доставить удовольствие своей второй половинке. Они искренне расстраиваются, если их партнер остался не доволен процессом. Они всегда стараются обсуждать предпочтения в сексе. Эти представители воздушной стихии готовы выполнить любые желания своего любимого человека, чтобы довести его до оргазма.

Скорпион