Так вы еще не отдыхали! 14 августа на борту диско-корабля VENUS пройдет грандиозная вечеринка-путешествие

Вы можете оказаться в самом эпицентре этой зажигательной вечеринки и закружиться в энергичном танце под самые популярные и современные танцевальные хиты. A в это время, за бортом мимо вас будут блистать в свете вечерней подсветки самые завораживающие архитектурные шедевры нашей столицы.