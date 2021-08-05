05.08.2021, 13:03
Так вы еще не отдыхали! 14 августа на борту диско-корабля VENUS пройдет грандиозная вечеринка-путешествие
14 августа состоится грандиозная вечеринка GRAND VOYAGE! Это ночное путешествие-вечеринка по морю с иллюминацией ночного клуба, полная танцующих людей и сияющих улыбок, и все это на открытой площадке диско-корабля VENUS. Успейте забронировать место!
Вы можете оказаться в самом эпицентре этой зажигательной вечеринки и закружиться в энергичном танце под самые популярные и современные танцевальные хиты. A в это время, за бортом мимо вас будут блистать в свете вечерней подсветки самые завораживающие архитектурные шедевры нашей столицы.
Судно оснащено всеми удобствами (крытый танцпол, бар, сидячие места, возможность выхода на палубу и т.д.)
Отплываем с Lennusadam ровно в 23.00 (Vesilennuki 6, 10145 Tallinn, Pier N3)
На входе действует Face Control. В сильно нетрезвом состоянии вход строго запрещён!
В ПРОДАЖЕ ВСЕГО 150 БИЛЕТОВ!
Билеты по ссылке:
https://ticketbest.eu/performances/123
Дополнительная информация: