Сирет Котка еще вспоминает о разводе с Мартином Репинским: “На восстановление понадобилось два года”

“Как у вас сегодня обстоят дела с Мартином?“ — поинтересовалась Ану Саагим у Котка. “Мы очень хорошо ладим, шутим, и все в порядке. Но да, исцеление все же заняло два года. До этого некоторые моменты были время от времени болезненными. Бывает, когда впадаешь в ностальгию и вспоминаешь — ох, все было так красиво, и почему все пошло не так?“ — призналась она. Об этом пишет Kroonika с ссылкой на Õhtuleht.

В мае 2019 года стало известно, что брак Репинских распался и Мартин уже живет с “Мисс бикини” Екатериной Васильевой. Слухи о теплых отношениях Репинского и Васильевой начали распространяться уже летом 2018 года.

В июле того же года выяснилось, что Мартин Репинский потребовал от Сирет развода через суд. К сожалению, в то время изданию не удалось получить комментариев ни от одной из сторон.

В интервью порталу Kroonika Сирет говорила, что ищет новую любовь и также рассказала, что их общий сын Морган очень тяжело переживает развод. “Если мы идем куда-то вместе, он все равно возьмет за руки обоих, он хочет, чтобы другие видели, что его мать и отец вместе. Его глаза были на мокром месте. Трудно на это смотреть”, — со слезами на глазах описала Котка, и призналась тогда, что ее отношения с Мартином были действительно бурными.