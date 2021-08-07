Блогер Амиран Сардаров извинился перед влиятельными родственниками жены за ее фото в Сети без трусов

Похоже, влиятельные родственники Мариам не оценили юмор Сардарова и попросили зятя удалить снимок. Амирану даже пришлось публично объясниться за провокационный кадр.

“Хотел бы принести свои извинения жене и ее семье. Хотел пошутить — получилось неудачно. Еще раз приношу свои извинения перед уважаемой семьей Каримовых за такое необдуманное и недостойное поведение”, — поделился 34-летний блогер в социальной сети.

Тилляева в свою очередь поддержала супруга, отметив, что ему не за что просить прощения, и ей по душе такой юмор. “Не надо извиняться, мне нравится твой контент”, — обратилась 22-летняя брюнетка к мужу.

Напомним, ранее Амиран Сардаров славился откровенными публикациями с девушками. Похоже, женитьба на девушке из известной восточной семьи ничуть не изменила блогера. Сейчас фото Тилляевой без трусов вовсю обсуждают в Сети.

“Теперь вся семья Каримовых в курсе, что жене не на что купить трусы”; “Я думал, только у нас, в Узбекистане, из-за необдуманных поступков на публику извиняются. А тут даже Амирана заставили!”; “Да все понимают, что она твоя жена. Но, бро, неловко получилось перед людьми”; “А за что извиняться-то? Нормальное фото!” — делятся подписчики личным мнением.

Сардаров уже удалил провокационный снимок из личного блога.