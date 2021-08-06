Пиар-менеджер МакSим рассказала о ее состоянии после выхода из комы

По ее словам, исполнительница чувствует себя по-боевому: “МакSим — умничка, она настроена на выписку”, пишет lady.mail.ru.

Менеджер отметила, что певица общается с родственниками по видеосвязи. Вставать МакSим пока не может, также она находится на спецпитании. При этом исполнительница самостоятельно ест, может сидеть и разговаривать.

Ранее стало известно, что звезда пошла на поправку. 16 июня сообщалось, что МакSим госпитализировали. В соцсетях певица рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо. Ей сделали несколько тестов на коронавирус, однако все они были отрицательными. Из-за ухудшения состояния МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.