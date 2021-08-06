Вау! Ирина Шейк выставила горячее фото топлес

Поклонники назвали модель прекрасной, красивой и “бомбической” в комментариях к снимку. Некоторые пишут Ирине Шейк о том, что она “лучший вариант для Канье Уэста”.

Напомним, что к модели в последнее время приковано особое внимание репортеров. Дело в том, что Шейк, по данным СМИ, закрутила роман с американским рэпером Канье Уэстом, который в настоящее время разводится с Ким Кардашьян. В начале июня хип-хоп-артист даже отметил с Шейк свое 44-летие, что подогрело слухи о романтических отношениях звезд.