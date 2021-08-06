“Такое не прощают нормальные женщины”: Бородина рассказала о предательстве бывшего мужа

Этим летом стало известно, что Ксения Бородина и Курбан Омаров решили развестись после шести лет совместной жизни — инициатором разрыва была телеведущая. Истинная причина столь внезапного решения не озвучивалась, хотя у поклонников практически не было сомнений — всему виной бесконечные измены мужчины. Не секрет, что брутал был неоднократно замечен в обществе дам.

Все прояснилось лишь месяц назад, когда телеведущая все-таки набралась смелости подтвердить подписчикам печальную новость. Только вот подробные комментарии девушка давать отказалась. Бородина уверяла, что чувствует себя прекрасно и страдать не намерена.

День за днем из первых уст появлялась информация о разводе. Сперва телеведущая немного рассказала об опеке над детьми, затем о том, что не собирается делить жилье, в котором она жила вместе с некогда любимым мужчиной.

А теперь Ксения разоткровенничалась по поводу “неблагородности” ее бывшего мужа. Так, подписчица спросила медиадиву “Есть ли сомнения по поводу решения о разводе? Может, хотя бы на один процент?” Ответ Бородиной оказался вполне конкретным.

“При таких обстоятельствах, которые у меня сложились, там не то, чтобы один процент, там никаких процентов нет. Такое не прощают нормальные женщины. Понятно, что у всех по-разному и жизнь такая штука, но нет!” — написала Ксения.