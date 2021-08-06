Луиза Рыйвас вспоминает, каково быть женой премьер-министра: “Самым необычным было то, что у тебя больше нет свободы”

“С одной стороны, женщине сложно, когда ее муж постоянно в отъезде. Также у него очень много обязанностей и ответственности. Ты несешь ответственность не только за свою семью, но и за всю страну. И обычно большая ответственность сопровождается стрессом и переживаниями. Часто разные люди обращаются к тебе со своими проблемами”, — сказала Рыйвас.

По ее словам, для нее это было несложно, потому что человек ко всему привыкает. “Пожалуй, самое непривычное то, что у тебя больше нет такой свободы. Если ты выйдешь из комнаты и пойдешь с детьми в парк, то, как жена премьер-министра, ты должна сначала сообщить об этом телохранителям. Тогда они тоже пойдут. Это как раз то, что займет немного времени, чтобы привыкнуть”, — поделилась Луиза.