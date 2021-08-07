Шоубиз
07.08.2021, 13:30

ФОТО | Известная танцовщица из Эстонии выставила фото в бикини и покорила сердца подписчиков

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screenshot - youtube
Всемирно известная танцовщица из Эстонии Алиса Цицеронова поделилась с подписчиками в Инстаграме откровенной фотографией, как она проводит время на пляже в крошечном бикини.

“Мне нужен пляжный день”, — подписала Алиса фотографию. В Инстаграме у нее 133 тысячи подписчиков, поэтому, конечно, многие оценили ее потрясающую фигуру и шикарные формы.

“Очень жарко!”, “Потрясающе”, “Ну какая ты роскошная”, — писали ей подписчики.

Алиса Цицеронова — одна из самых популярных инстаграм-блогеров в Эстонии, свои видео она публикует и на YouTube. Девушка занимается танцами с 1994 года и за это время овладела навыками разных видов (джаз, модерн, классика). Она была на подтанцовке у группы ”Дискотека авария’’, рэпера Снуп Догга, участвовала в международном проекте Michael Jackson Tribute Show, ставила хореографию для видеоклипа Бейонсе 7/11. А недавно Алиса приняла участие в американском шоу World of Dance и совершенно очаровала судей, в том числе Дженнифер Лопес.

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