ФОТО | Известная танцовщица из Эстонии выставила фото в бикини и покорила сердца подписчиков(2)
“Мне нужен пляжный день”, — подписала Алиса фотографию. В Инстаграме у нее 133 тысячи подписчиков, поэтому, конечно, многие оценили ее потрясающую фигуру и шикарные формы.
“Очень жарко!”, “Потрясающе”, “Ну какая ты роскошная”, — писали ей подписчики.
Алиса Цицеронова — одна из самых популярных инстаграм-блогеров в Эстонии, свои видео она публикует и на YouTube. Девушка занимается танцами с 1994 года и за это время овладела навыками разных видов (джаз, модерн, классика). Она была на подтанцовке у группы ”Дискотека авария’’, рэпера Снуп Догга, участвовала в международном проекте Michael Jackson Tribute Show, ставила хореографию для видеоклипа Бейонсе 7/11. А недавно Алиса приняла участие в американском шоу World of Dance и совершенно очаровала судей, в том числе Дженнифер Лопес.