Тяжелобольного и почти обездвиженного Вячеслава Зайцева признали дееспособным

В последние месяцы Вячеслав Михайлович, как говорят его коллеги и друзья, запустил себя. А ведь возраст обязывает ходить по врачам и регулярно следить за здоровьем. Ведь он собирается вернуться в Дом Моды на Проспекте Мира и хочет продолжать выпускать коллекции. В мае кутюрье все же лег на обследование в Российский институт мозга благодаря руководству Первого канала, но после него нужна была реабилитация.

Но позже выяснилось — восстанавливаться в центре слишком дорого (около 25 тысяч рублей в сутки), к тому же у Зайцева нет инвалидности, поэтому не положены скидки. “Тогда я связался с Департаментом социальной защиты Правительства Москвы и уже через три дня получил ответ, что они готовы взять все расходы на себя. Но для этого Вячеславу Михайловичу нужно было пройти медицинский осмотр и отправить документы на оформление инвалидности, положенной ему по закону”, — сообщил Николай Головин, бывший директор “Дома моды”.

Зайцев согласился и за несколько дней прошел всех врачей в поликлинике №69. В итоге после осмотра ему вынесли заключение — первая группа инвалидности. А в карточке написано “трудоспособен, дееспособен”.

“Он до последнего времени как-то наплевательски к своему здоровью относился, не занимался собой. Честно скажу, боялись, что найдут какие-то серьезные проблемы со здоровьем. Но все обошлось. Было важно установить факт дееспособности. До этого не раз звучало мнение, что он не может принимать решения, но сейчас четко установлено — это не так”, — подчеркнул Николай Головин.

В ближайшие недели его ждет курс реабилитации, который будет включать по пять-шесть занятий в день. Они должны благотворно повлиять на физическое состояние. Зайцев займется спортом на тренажерах и поплавает в бассейне, а также пообщается с логопедом.

А затем легенде мира моды нужно будет серьезно заняться зубами — последние недели он мучается от боли, поэтому мало ест и плохо спит. Стоматологи уже удалили несколько зубов, на очереди этап протезирования. “Он после похода к стоматологу стал лучше говорить и это не может не радовать. Буквально вчера обсуждали его предстоящий юбилей. До 85-летия еще полтора года, но мы уже начинаем подготовку”, — резюмировал Николай Головин.