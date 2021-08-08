В кинотеатре Артис пройдет избранная ретроспектива прославленного иранского режиссера Аббаса Киаростами
Компания MTÜ OTAKU, специализирующаяся на организации фестивальных кинопоказов, продолжает цикл ретроспектив, объединенных общим названием “ТОР-7” . В августе зрителей ждет встреча с творчеством А. Киаростами, чье наследие оставило заметный след в мировом кинематографе.
Режиссёр, сценарист, монтажёр, дизайнер, поэт, продюсер, он причислен к списку лучших режиссёров кино новейшего времени и награжден многочисленными наградами .
Практически все его фильмы, начиная с 1987 года номинировались и получали призы на ведущих кинофестивалях мира.
А. Киарастами является представителем новой иранской волны кинематографа, чья творческая деятельность, в основном, приходится на итоги исламской революции 1979 года, точнее, на самое реакционное время после ирано-иракской войны (1980-88гг).
…Получив образование в школе изящных искусств Тегеранского университета во время царствования шаха Пехлеви, провозглашавшего курс на светские реформы, он был вынужден работать в период изоляции Ирана, связанных с укреплением исламских традиций в социальной жизни.
Начав свою кинокарьеру в качестве режиссера в 1977 году, 30-летний Аббас Киаростами сразу же заявил свой неповторимый почерк и был причислен к самым многообещающим именам авторского кинематографа.
После успешного старта на фестивале в Локарно 1987 года, за творчеством режиссера стали пристально следить отборщики авторитетных фестивалей.
“Золотая пальмовая ветвь” Каннского кинофестиваля за фильм “Вкус вишни”, навсегда закрепил за ним звание лидера национального кинематографа и предвосхитило появление целой плеяды иранских режиссеров..
В своём творчестве автор пользовался национальными кодами, разгадывать , которые предоставляется возможность зрителям нашей избранной ретроспективы
Два фильма “Сквозь оливковую рощу” ( номинация на “Золотую пальмовую ветвь”) и “Вкус вишни” (“Золотая пальмовая ветвь” Канны ) никогда не выходила в эстонском прокат.
Актриса фильма “Копия верна” Жюльетт Бинош удостоена Приза Каннского фестиваля за лучшую женскую роль.
Фильм “Как влюбленный”, снятый в копродукции с Японией, принимал участие в основном конкурсе в Каннах.
Программа ТОР-7 проводится при поддержке Eesti Kultuurikapital.
На зрителей кинотеатра распространяются правила посещения общественных мест, вступающих в силу с 9 августа: на мероприятиях и при видах деятельности в закрытых помещениях разрешено присутствие количестве не более 50 человек.
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Фильм “Сквозь оливковую рощу” восхитил современников своей образностью и лаконизмом. Киногруппа выезжает на съёмки в отдаленный горный район. Местные жители недавно пережили разрушительное землетрясение. В результате беглого кастинга режиссёром для исполнения роли молодожёнов отобраны непрофессиональные актёры, причем режиссёр не знал, что в “реальной” жизни молодые люди были знакомы. Патриархальный уклад не позволяет молодым нарушить запрет и начать общение, так как родители погибшие во время землетрясения, не одобрили кандидатуру жениха. Автор смог растопить сердца зрителей и жюри многих фестивалей старой, как мир, историей взаимоотношения юноши и девушки: он всеми силами старается привлечь внимание возлюбленной и завоевать её благосклонность. Фильм будет впервые показан в Эстонии на большом экране. “Через Оливковую рощу” был номинирован на Золотую пальмовую ветвь 1994 г. и удостоен высочайшей оценки критики.
“Вкус вишни” — наиболее магический фильм, который приковывает внимание и делает зрителя соучастником таинственных событий. Невольные свидетели истории, мы колесим по каменистой дороге на окраине Тегерана вместе с героями, пришедших из разных регионов в ходе вооруженных конфликтов по извилистой дороге жизни. Главный герой ищет попутчика, пытаясь избежать одиночества и найти себе достойного соучастника, а по сути, он ищет человека способного придать наиболее эмоциональную цену жизни, которая в итоге прозвучит в простом рассказе старика-попутчика. Работник музея природы, который по роду занятий, возвращает вторую жизнь, экспонатам, изготавливает чучела животных. В свои преклонные годы он ничему не удивляется, ни желанию героя свести счеты с жизнью, ни странному поручению, предать земле одинокого путника. Рассказ мудреца о прелестях жизни разворачивают судьбу одинокого героя, из серой каменистой пустыни в вишнёвый сад . Авторская история полна метафор, которые вовлекают зрителей в мир древневосточных образов, весьма ограниченных в своих изобразительных возможностях, потому что художники, согласно исламской идеологии должны соответствовать строгим правилам и использовать природную среду для выражения своих творческих задач. В связи с этим, повествование превращается в изобразительный ряд, который после просмотра еще долго держит в своём цепком плену. Побуждая и заставляя зрителя думать о истоках восточной мудрости, чьи мысли долетают до нас отрывками из недосягаемой персидской лирики и изречениями из древних трактатов, которые многократно цитировались и видоизменялись за витиеватую историю Европы с древних времен до наших дней.
Идея фильма “Копия верна” строится на ускользающей теории: жизнь человека-неповторимый шедевр, но многократно размноженный и повторенный он превращается в однообразную копию, но приближаясь и рассматривая её пристально мы убеждаемся , что повторы не страшны, а только усовершенствуют оригинал. Это применимо и к искусству и к жизни человека и к нашему потомству,
которое повторяет прородителей по образу и подобию. Фильм снят в Фильм был снят в Италии с европейскими актерами. Главную женскую роль сыграла Ж.Бинош, получившая в основном конкурсе Канн — 2010 приз за лучшую женскую роль. Легендарная французская актриса стала музой иранского режиссера, работавшего с ней прежде над проектами “Где ж мой Ромео?” и “Ширин”. Мужская роль была отдана У. Шимеллу, британскому оперному певцу, дебютировавшему в качестве актера в фильме Киаростами257.
События картины разворачиваются в Тоскане, куда с лекцией приехал британский куль-
туролог, автор книги “Заверенная копия” Джеймс Миллер (У. Шимелл). Именно в этих краях
он когда-то давно задумал эту книгу. Основная мысль писателя сводится к его высказыванию:
“Копия имеет цену, если она ведет нас к оригиналу и поэтому удовлетворяет смыслу”
История женщины вмешивается в ход лекции и мешает планы лектора, каждым новым поворотом сюжета ставя перед зрителями вопросы и открывая законы человеческой жизни ы очень простыми примерами из жизни героини. Смыслов этот фильм имеет огромное множество, примерно столько же сколько копий прославленный итальяский портрет Мадонны…Мужчина и женщина вовлекают зрителей в узнаваемое противоборство. Претензии супругов, с одной стороны, обоснованы: помня друг друга молодыми, они
хотят видеть в партнере прежнего человека, а с другой — бессмысленны, так как каждый из
них телесно и духовно изменился. Они оба теперь наделены, как прежними чертами характера, так и новыми привычками. С годами люди становятся копиями самих себя, продолжая оставаться, разумеется, оригиналами. Тасканский городок, в храме которого наши герои становятся свидетелями очередного венчания, тоже является угасающей копие своего былого величия.
Последний свой большой фильм иранский режиссёр снимает в крупнейшем мегаполисе мира в Токио. Столица Японии становится самостоятельным действующим лицом, отражаясь в многочисленных зеркальных образах ночной иллюминации. Светящийся ареал неоновых огней создаёт таинственный миф вокруг ночной жизни столицы финансового мира, передовых технологий и технического совершенства. Развинчивать мифы призван сюжет фильма о молодой девушке, впервые решившей подзаработать интимными услугами. Вездесущий Незримый Сутинёр направляет “свежую кровь” обслужить “высокого клиента”, авторитет которого требует особого отношения. Девушка, испытывает “ломки”, которые усиливаются несостоявшимся обещанием встретиться в горячо любимой бабушкой. Когда зрители уже разрываются на части от сочувствия к старушке и моральному выбору девушки. Взвалившей на себя пресловутую роль ночной бабочки, мы узнаём, что уважаемы клиент тоже нуждается в нашем сочувствии.
Многие режиссёры пытались использовать в своих рецептах успеха своих фильмов, ингридиенты из японской ментальности, выбирая своими локациями токийские пейзажи. Фильмом “Как влюбленный” Киаростами выразил свои уважение и любовь к японским
режиссерам и их культуре. Используя наши стереотипные представления о японцах, он своим фильмом, в корне ломает расхожие представления о их жизни, представляя их близкими всем зрителям в кинотеатрах на любых широтах .
Неразрывная связь поколений основанная на уважении и почитании ( забытое слово!) к старшим, основополагающая роль этического и эстетического воспитания в
формировании образа женщины, одиночеству стареющего населения, мучительно преодолевающее тоску, которую невозможно преодолеть самостоятельно. Все эти проблемы Иранскому режиссёру удалось передать своим фильмом “Как влюблённый” завершившим карьеру путника, зажатого догмами у себя на родине и бесславно ушедшего из жизни в Парижской клинике на 77 году жизни.
Аббас Киаростами был лауреатом более чем 70 наград и сам не раз возглавлял жюри престижнейших международных кинофестивалей. Он входит в списки лучших режиссеров планеты, а ретроспективы его кинокартин проходят по всему миру. Свое восхищение мастерством Киаростами выражали такие видные режиссеры, как М. Скорсезе, М. Ханеке, К. Тарантино, В. Херцог, Н. Моретти.
Киаростами высоко оценивал роль кинематографа в искусстве. По этому поводу он гово-
рил: “Религия ведет в иной мир, тогда как искусство направляет в сторону лучшего существования. Маршруты сходны. Первая приглашает отправиться в далекое путешествие, второе призывает к нахождению более близкого, но сложнодостижимого пространства
Работы А. Тарковского меня совершенно отрывают от физической
жизни, и это самые духовные фильмы, которые я видел
В своих фильмах Киаростами стремился приблизиться к возвышенному через обыденное.
В создании сценария режиссер полагался исключительно на личный опыт. По мнению
Киаростами, “режиссеры, черпающие сюжеты из прочитанных ими романов или рассказов, похожи на людей, живущих около реки, переполненной рыбой, и питающихся при этом консервами”280. Источником сюжетов для режиссера становилась наблюдаемая им жизнь. “Я верю, что подлинное искусство существует вне времени. В стране, подобной Ирану, где социальные и политические процессы неустойчивы, художник должен смотреть поверх злободневных событий, он должен обращать внимание на более фундаментальные и универсальные истины. Художник может ждать новостей месяцами или даже годами”, — говорил режиссер.
Кинематограф Киаростами называют магическим. Во многом потому, что его фильмы
представляют собой мозаику, выложенную от рождения до смерти.