В кинотеатре Артис пройдет избранная ретроспектива прославленного иранского режиссера Аббаса Киаростами

Фильм “Сквозь оливковую рощу” восхитил современников своей образностью и лаконизмом. Киногруппа выезжает на съёмки в отдаленный горный район. Местные жители недавно пережили разрушительное землетрясение. В результате беглого кастинга режиссёром для исполнения роли молодожёнов отобраны непрофессиональные актёры, причем режиссёр не знал, что в “реальной” жизни молодые люди были знакомы. Патриархальный уклад не позволяет молодым нарушить запрет и начать общение, так как родители погибшие во время землетрясения, не одобрили кандидатуру жениха. Автор смог растопить сердца зрителей и жюри многих фестивалей старой, как мир, историей взаимоотношения юноши и девушки: он всеми силами старается привлечь внимание возлюбленной и завоевать её благосклонность. Фильм будет впервые показан в Эстонии на большом экране. “Через Оливковую рощу” был номинирован на Золотую пальмовую ветвь 1994 г. и удостоен высочайшей оценки критики.

“Вкус вишни” — наиболее магический фильм, который приковывает внимание и делает зрителя соучастником таинственных событий. Невольные свидетели истории, мы колесим по каменистой дороге на окраине Тегерана вместе с героями, пришедших из разных регионов в ходе вооруженных конфликтов по извилистой дороге жизни. Главный герой ищет попутчика, пытаясь избежать одиночества и найти себе достойного соучастника, а по сути, он ищет человека способного придать наиболее эмоциональную цену жизни, которая в итоге прозвучит в простом рассказе старика-попутчика. Работник музея природы, который по роду занятий, возвращает вторую жизнь, экспонатам, изготавливает чучела животных. В свои преклонные годы он ничему не удивляется, ни желанию героя свести счеты с жизнью, ни странному поручению, предать земле одинокого путника. Рассказ мудреца о прелестях жизни разворачивают судьбу одинокого героя, из серой каменистой пустыни в вишнёвый сад . Авторская история полна метафор, которые вовлекают зрителей в мир древневосточных образов, весьма ограниченных в своих изобразительных возможностях, потому что художники, согласно исламской идеологии должны соответствовать строгим правилам и использовать природную среду для выражения своих творческих задач. В связи с этим, повествование превращается в изобразительный ряд, который после просмотра еще долго держит в своём цепком плену. Побуждая и заставляя зрителя думать о истоках восточной мудрости, чьи мысли долетают до нас отрывками из недосягаемой персидской лирики и изречениями из древних трактатов, которые многократно цитировались и видоизменялись за витиеватую историю Европы с древних времен до наших дней.