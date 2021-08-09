Утяшева высоко оценила израильскую гимнастку

Гимнастка Ляйсан Утяшева написала в инстаграме, что у нее остались вопросы к судьям. Ведь Дина Аверина не допустила ни одной критической ошибки. Она достойно выступила в командном многоборье в художественной гимнастике. Тем не менее, “золото” досталось не ей.

Супруга Павла Воли напомнила, что эта Олимпиада особенно сложная для российских спортсменов. Ее переносили на год, кроме того, флаг России там под запретом

Россиянкам Ляйсан посоветовала не унывать. Она уверена, что их ждут победы впереди, и не одна.

Утяшева высоко оценила бойцовский характер израильтянки. Линой сумела сконцентрироваться и в итоге впервые в истории завоевала золотую медаль для своей страны.

“Первая моя реакция — “не верю” Потом слезы…Дина, Арина, милые, держитесь! Я понимаю, что сейчас невозможно тяжело, но мы все с вами… Вы сражалась достойно!

Я уже говорила о том, что эта Олимпиада особенно трудная для наших спортсменов: перенос на год, отсутствие нашего флага

Ни в коем случае не хочу умалять заслуг Линой Ашрам: феноменальное умение собраться в самый ответственный момент — вот твой конек. Браво. Впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула ни на секунду.

И да, у меня есть вопросы к судьям. Я в шоке. Никогда такого не было. Обидно. Очень обидно за Дину, которая не допустила ни одной критической ошибки.

и мои, я хочу, чтобы вы услышали: мы вас очень любим! Дина, спасибо за серебро, на самом деле для всех нас это золото. Главное, не вешать нос. У вас все только начинается. Мы ещё своё возьмём!”

Ляйсан Утяшева — заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, неоднократный победитель российский и международных соревнований, в том числе и чемпионата Европы. С 2012 года состоит в браке с юмористом Павлом Волей. Пара воспитывает двоих детей.