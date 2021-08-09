Несчастливый брак сокращает жизнь мужчин

По словам ведущего исследователя Шахара Лев-Ари, заведующего кафедрой укрепления здоровья в Школе общественного здравоохранения Тель-Авивского университета, риск был таким же, как при курении или при образе жизни лежебоки.

Израильские мужчины, выразившие недовольство своим браком, на 94% чаще страдали от инсульта в течение трех десятилетий наблюдения и на 21% чаще могли умереть по любой причине.

Эксперты считают, что мужчины, несчастливые в своем браке, с большей вероятностью будут страдать от таких проблем, как депрессия, беспокойство и стресс, все из которых могут увеличить риск инсульта.

Это также повышает вероятность того, что негативные эмоции заставят прибегнуть к таким мерам как курение, употребление алкоголя, наркотиков или вредной пищи.

“Когда мы чувствуем себя хорошо в наших межличностных отношениях, мы чувствуем себя счастливыми и ведем здоровый образ жизни, — сказала Бриттани ЛеМонда, старший нейропсихолог в больнице Ленокс Хилл в Нью-Йорке. — Когда мы не чувствуем себя хорошо в отношениях к окружающими, мы с большей вероятностью будем вести себя не совсем идеально, больше беспокоится и плохо спать”.