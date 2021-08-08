СМИ: певице МакSим после комы может грозить инвалидность

Согласно официальной информации, артистка полностью пришла в себя.

В официальном аккаунте звезды в сообществе “ВКонтакте” опубликовали информацию о самочувствии знаменитости.

Сообщается, что артистка активно общается с персоналом.

“Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке”. – сказано в публикации.

Напомним, что МакSим длительное время была подключена к аппарату ИВЛ. Сообщалось также, что ее подключали и к аппарату ЭКМО параллельным образом, и, по некоторым данным, такое лечение обходилось примерно в миллион рублей в сутки. В итоге терапия дала свои позитивные результаты и артистка пришла в себя.

Однако не все специалисты настроены позитивно относительно продолжения творческой карьеры исполнительницы. Так, врач и кандидат медицинских наук Андрей Андриевский высказался относительно восстановления певческой карьеры знаменитости.

Он напомнил, что коронавирус поражает легкие организма, фактически нарушая процесс газообмена. Он сравнил это состояние с “утоплением”, когда в легких находится вода, и человек не в состоянии дышать самостоятельно.

В случае поражения легочных альвеол человек испытывает недостаток кислорода, после чего у него может наступить критическое состояние, из-за которого пациента переводят на ИВЛ для принудительного насыщения кислородом легких.

По его словам, после ИВЛ человек сложно и долго восстанавливается.

“От инфекции наступает поражение лёгочной ткани, которая замещается рубцовой тканью. После коронавирусной инфекции альвеолы погибают, человек может стать даже инвалидом”, – цитирует врача “Московский комсомолец”.

Также он прокомментировал вопрос журналиста о том, сможет ли петь человек, побывавший на ИВЛ.

Он назвал процесс восстановления после такого лечения длительным, способным растянуться на долгие месяцы.

“На время, а, может, и навсегда, о певческой карьере придётся забыть”, – подчеркнул ученый.